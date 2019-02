Cote d'Ivoire: Bouaké - La 26e promotion de l'Infas, prête à servir

La 26e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas), antenne de Bouaké, forte de 300 étudiants qui ont brillamment obtenu leur parchemin, après une formation académique de 3 ans, est prête à exercer comme sage-femme ou infirmier.

Une cérémonie solennelle marquant les festivités de fin de formation de cette promotion a eu lieu, samedi dernier, dans les locaux dudit institut, en présence d'Hortense Amani Lauboué, secrétaire générale 2 de préfecture, représentant Tuo Fozié, préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké.

Les étudiants en fin de cycle ont, sont chaque fois fêtés et célébrés avant de quitter l'institution pour la vie professionnelle. Aussi, l'occasion leur a-t-elle été donnée de prendre un engagement solennel devant Dieu et les personnes présentes par les prestations de serment pour remplir avec abnégation et sérieux leur mission.

La secrétaire générale 2 de préfecture, Amani Lauboué, leur a souhaité une excellente carrière professionnelle. « Soyez toujours à l'écoute de vos patients et portez haut le flambeau de l'institution qui vous a formés », a-t-elle conseillé. Et d'ajouter : «Soyez jugés par vos semblables pour vos compétences et votre savoir-faire».

Prenant la parole, Sévérin Yao Kramo, chef d'antenne de l'Infas, a révélé que sur un effectif de 327 étudiants, 300 ont été déclarés admis au terme des deux sessions des examens de certification des diplômes d'Etat d'infirmiers et de sages-femmes. Soit un taux de réussite de 91,74%. «Ces nouveaux diplômés se répartissent comme suit. 111 sages-femmes et 189 infirmiers », a-t-il précisé.