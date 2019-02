Sénégal: Accident d'un bus des militants de Sonko sur la route de Bignona - 17 blessés enregistres

Un bus des militants de la Coalition «Sonko Président» en provenance de Katana pour assister au meeting de Bignona, a fait un accident dans la nuit du mardi. Sur 30 personnes qui voyageait à bord du car, 17 militants ont eu des blessures légères pour certains et d'autres assez grave, nous fait savoir Ousmane Sonko.

Selon lui, «il y a beaucoup d'obstacles sur les routes casamançaises et souvent c'est des populations qui mettent des troncs d'arbres». Non sans relever que «le chauffeur n'avait pas été assez vigilant et il est tombé sur un des troncs d'arbre. Ce qui a déséquilibré le véhicule qui a fait des tonneaux et certains ont eu des chocs et se sont retrouvés dans cet état».

Le leader du parti Pastef se réjouit de l'engagement et du dévouement de ses militants à sa cause. «C'est eux-mêmes qui se cotisent pour prendre les cars et venir au point de ralliement. On peut éprouver un sentiment de culpabilité quand il y a des incidents de ce genre», explique-t-il.

En attendant les résultats des analyses des blessés, pour voir si ces cas méritent une évacuation ou non, la coalition poursuit sa campagne après concertation. «Nous allons perdre un département parce que nous avions avisé de faire trois départements, dit-il, en guise de soutien aux blessés».