Guinée: Vers la validation de la Stratégie Nationale du Développement Durable

Le gouvernement guinéen en partenariat avec le programme des nations unies pour le développement (PNUD) a lancé ce mercredi 13 février 2019 à Conakry, les travaux de l'atelier de validation de la Stratégie Nationale du Développement Durable(SNDD) de la République de Guinée.

Selon les organisateurs, ce travail entamé depuis Octobre 2018, a fait l'objet de plusieurs ateliers de consultation participatifs à Conakry et dans toutes les régions naturelles du pays.

Pour finaliser le processus, cette rencontre a été organisée pour présenter les résultats de cette étude.

À leurs dires, les objectifs de cet atelier sont: de soumettre la stratégie nationale du développement durable et le plan d'action à tous les participants pour examen et suggestions; de formuler des recommandations concrètes et pertinentes en vue d'enrichir la SNDD et de valider le plan d'action.

Dans son discours, Lionel Laurens Représentant résident a.i. du PNUD a fait savoir qu'en soumettant l'avant-projet de ce document pour examen final, le Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts confirme bien l'engagement du gouvernement d'élaborer cet outil de planification selon une démarche inclusive et participative.

"Je me réjouis donc de la tenue de cette rencontre qui permettra sans aucun doute au pays d'avoir les orientations majeures pour le développement d'une culture commune du développement durable nécessaire à l'atteinte des cibles de la Guinée. Je vous exhorte tous à exprimer, sans tabou ni réserves, toutes vos préoccupations afin que celles-ci puissent être dûment considérées et aux parties prenantes que vous êtes de disposer dans le futur proche, d'un cadre d'action commun conséquent pour aider la Guinée à relever les défis transversaux inhérents à la problématique du développement durable", a lancé ce diplomate onusien.

Prenant la parole, Saïdou Bari Sidibé Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, des eaux et forêts représentant son ministre à cette rencontre a dit que cette Stratégie va constituer pour le Gouvernement, un outil d'orientation et de vision collective à long terme sur l'ensemble des enjeux de développement durable, la gestion des ressources naturelles et l'instauration d'une bonne gouvernance.

Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de l'Environnement et Développement Durable a été appuyé par le PNUD Guinée pour élaborer cette Stratégie Nationale du Développement Durable qui vise à identifier, de manière participative, les axes d'actions prioritaires pour un développement prospère, inclusif et durable du pays.

