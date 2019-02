Ile Maurice: Accident - Pourquoi le touriste a-t-il écopé d'une amende de Rs 3 000 après de le décès du garçon de 9 ans ?

Le touriste russe qui conduisait la voiture ayant embouti la fourgonnette à bord de laquelle se trouvait le petit Alkhapir Ahmud Bokus devra payer Rs 3 000. Cette sentence est motivée par le fait qu'il n'était pas poursuivi pour homicide involontaire mais pour conduite imprudente.

Les voies de la justice sont impénétrables. Et incompréhensibles parfois, selon des internautes... Reconnu coupable de conduite imprudente, le Russe Mokhail Denisov a écopé d'une amende de Rs 3 000, à la suite de l'accident qui a causé la mort d'un garçon de neuf ans. La sentence a été prononcée par la magistrate Meenakshi Bhogun, mardi 12 février, devant la cour de district de Port-Louis.

Pourquoi une telle sentence, alors qu'il y a eu mort d'homme ? L'accusé de 38 ans faisait initialement l'objet d'une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence. Mais le Directeur des poursuites publiques a rayé cette charge pour loger une accusation formelle de «driving a motor vehicle on a road without due care and attention». Le Russe avait, dans la foulée, plaidé coupable.

Qu'est-ce qui a motivé la décision de la magistrate à lui imposer une amende ? Celui ou celle qui est reconnu coupable sous cette accusation, en vertu des articles 52 et 123 C (1) (a) et de la Second Schedule de la Road Traffic Act, est passible d'une amende ne dépassant pas Rs 15 000.

«La magistrate n'a fait que se baser sur cette loi. De plus, un accusé n'écopera pas d'une lourde peine d'emprisonnement devant une cour de district, contrairement à la cour intermédiaire ou les assises. L'accusé n'est, dans ce cas présent, pas poursuivi pour homicide involontaire», explique une source proche du dossier. «C'est un first time offender. Il a plaidé coupable et, je le répète, c'est une amende qui est imposée pour ce délit de without due care.»

Les faits remontent au 6 janvier, à l'angle des rues Sir Virgil Naz et Eugène Laurent, à Port-Louis. Le touriste était à bord d'un véhicule de location lorsque s'est produit un accident. Mohammad Husein Alkhapir Ahmud Bokus, neuf ans, qui se trouvait à bord d'une fourgonnette avec des proches, est décédé sur le coup.

La Suzuki Swift du touriste a débouché d'une rue latérale et a heurté l'arrière de la fourgon- nette conduite par l'oncle de Mohammad Husein Alkhapir Ahmud Bokus, âgé de 27 ans, qui revenait de Camp-Chapelon.