Afrique: CAN U20 / Youssouph Dabo, coach Sénégal - « Notre match le plus compliqué »

Dominateurs et impressionnants en phase de groupes (9 buts marqués et 1 encaissé), le Sénégal a bien souffert mercredi en demi-finales devant l'Afrique du sud (1-0).

Son sélectionneur Youssouph Dabo, lucide, ne s'en cache pas. « Depuis le début du tournoi, ça a été le match le plus compliqué pour nous, parce que l'adversaire était bien en place avec un bloc bas. Donc le rapport de force était une équipe qui voulait procéder par contres et qui nous obligeait à jouer en attaque placée. dans ce genre de matchs, il faut mettre de la vitesse dans les transmissions et on a eu de la difficulté en première période. Avec l'état du terrain, c'était pas facile non plus. En deuxième mi-temps, on a essayé de s'appliquer en passant sur les côtés. On l'a fait« , a t-il analysé en conférence de presse.

Et de se projeter sur la finale contre le Mali. « On les avait battu en première rencontre mais j'avais dit que le Mali ira loin dans le tournoi. Ce sera une finale difficile. On se prépare de notre côté. Ce qui est important c'est ce que nous allons proposer« , a ajouté Dabo.