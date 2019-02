Madagascar: Photographie - La première banque d'images d'Afrique centrale voit le jour

« Afrikimages », ou quand l'Afrique est racontée par les africains ! Telle est l'idée directrice et le but premier de cette première banque d'images en ligne spécialisée sur l'Afrique.

Une grande première ! « Afrikimage », la nouvelle plateforme internet, constituée de photos éditoriales entièrement produites par des photographes africains a été lancée au Gabon. Déjà opérationnelle, la banque d'images est alimentée par un réseau de photographes déployés dans environ 15 pays africains, dont Madagascar.

Redorer l'image. D'après Désirey Minkoh, fondateur de la plateforme, « après près d'un an de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la vitrine de notre agence photo sur la toile. Il permettra ,à nous photographes africains vivant sur le Continent réunis autour de ce projet, de montrer notre regard et de raconter notre vécu par nous au quotidien et montrer une autre image que celle de la misère, de la famine et des guerres souvent véhiculée par d'autres. Vous y trouverez nos villages, nos villes, nos us et coutumes, nos traditions, notre société et l'actualité de l'Afrique » relate-t-il lors du lancement de la plateforme.

Plateforme. Chaque jour, des photos sur les sujets du moment sont proposées par le réseau des photographes de l'agence dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest sur différents thèmes. A Madagascar, la politique, la société, la culture et le tourisme ont un point d'honneur à travers l'objectif du reporter photographe Henitsoa Rafalia. La plateforme « afrikimages.agency » donne accès à l'ensemble des photos mises en ligne chaque jour mais aussi aux archives numériques disponibles, soit plus de 35 milles photos. Afrikimages se positionne sur un marché à très fort potentiel et encore peu concurrentiel. La plateforme répond à la demande exponentielle des médias pour des photos de qualité. Pour les professionnels de l'image africains, elle représente une plateforme pour augmenter leurs ventes et faciliter l'accès à de nouveaux marchés et clients.