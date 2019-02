Madagascar: Musique - « Doug'l » met le cap sur Antsirabe

La formation actuelle de Doug'l.

Continuant son bonhomme de chemin, Doug'l ne s'arrête plus. Prochainement, c'est au tour des mélomanes de la Ville d'Eaux d'apprécier le groupe. « Doug'l » et ses complices de scène se retrouveront au « B'art Haingo » le 23 février et feront plonger les noctambules dans une fusion entre musique urbaine et « Roots Malagasy ».

Durant son enfance, Doug'l, le leader du groupe passionné de musique Rap, commence à écrire à l'âge de 14 ans. Le premier souci des jeunes rappeurs de l'époque était de trouver un « instrumental » pour faire un son. Recourir à un « beat maker » n'était pas à la portée de tous. Il fallait alors réaliser soi-même son « instrumental ». Il s'imprègne ainsi des logiciels de son comme « fruity Loops », permettant de créer des boucles avec divers timbres. Sur ses « instrumentaux » , Doug'l pose des textes, exprimant les réalités que vivent les Malgaches dans leur vie quotidienne, tant bien en zone rurale qu'en zone urbaine.

À travers le temps, il prend conscience de la capacité de la musique, sans frontières, à toucher les gens, à travers l'art. Doug'l s'en sert alors comme arme, pour défendre et valoriser la culture malgache. Doug'l, se baignant plutôt dans le style Rap, écrivait déjà des textes engagés durant son adolescence, pour exprimer les difficultés que vivent les Malgaches dans leur quotidien. Durant leur rencontre, Piu, un talentueux musicien jouant des instruments traditionnels soutient alors son point de vue. La vraie aventure commence en 2007 et ils décident ainsi de travailler ensemble et le fruit de leur collaboration s'intitulera « Zava-boahary » en 2014. Actuellement, le groupe est composé de Doug'l Andriamihaja au micro, Tahina Rakotoarivony à la contre-basse, Anjara Rakotozafiarison à la guitare, Nambinina Rakotomalala à la percussion et Zorg Rica au clavier.