Madagascar: Ne plus tolérer les pratiques du passé

Les autorités ont maintenant bien pris la mesure des risques encourus par la population après les fortes précipitations de ces derniers jours.

Elles ne transigent plus avec la sécurité de la population des zones à risques quitte à utiliser la force. Elles ont paré pour le moment au plus pressé, mais ce sont des actions pérennes qui doivent maintenant être entreprises. Les problèmes qui ont engendré ces catastrophes ne datent pas d'hier et il faut s'attaquer à leur racine pour que les Tananariviens n'endurent plus le calvaire de ces derniers jours.

Les techniciens se sont mis à l'œuvre après les éboulements meurtriers de ce début d'année. Ils ont établi leur diagnostic et ont préconisé plusieurs mesures. Les évacuations des lieux à risques ont eu lieu. L'interdiction de circulation des véhicules lourds dans certaines rues de la Haute ville a été prise. Les inondations survenues ces derniers jours dans plusieurs endroits de la capitale après les fortes précipitations posent encore plus de problèmes et mettent les autorités dans l'embarras. Elles mettent en relief le laisser-aller de toute la population et les bévues des administrations successives. L'indiscipline des Tananariviens qui ont pris l'habitude de jeter leurs détritus un peu partout se paie cher et leur cause tous ces désagréments qui leur pourrissent la vie.

C'est donc d'abord une véritable conscientisation qui doit être entreprise. Mais les remblaiements qui continuent d'être effectués par des particuliers avec l'autorisation de certains responsables doivent être plus que jamais pointés du doigt. Ce qui a été fait ne peut plus être remis en cause, mais les autorisations en cours doivent être suspendues. Les autorités doivent être vigilantes et punir sévèrement les contrevenants. Il n'est plus permis de revenir aux pratiques du passé. C'est une nouvelle ère qui doit être inaugurée.