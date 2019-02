Madagascar: Traditions - Un Nouvel An malgache particulier avec « Masy Taha »

La célébration du Nouvel An malgache se fera dans plusieurs lieux d'Analamanga au mois d'avril. L'association « Masy Taha » compte raviver la tradition.

Le Nouvel An « malgache » sera le 5 avril à 8 heures 50 et 27 secondes. L'association « Masy Taha », un rassemblement des gardiens et gardiennes de la tradition vont organiser une célébration particulière cette année. « Nous ferons les cérémonies à Itasy et à Antananarivo. Avant tout, c'est une fête malgache, libre à tous de la considérer si c'est un Nouvel An ou non . Cependant, depuis la nuit des temps, cette période avait une grande importance chez nous, les Malgaches », a fait savoir Fanomezantsoa Chantale Dimby Vaovola, fondatrice de « Masy Taha ».

Ce mois de février des rituels de demande de bénédiction auprès des « Zanahary », « esprits des ancêtres que le Dieu Créateur a permis d'intercéder avec les vivants », a lieu. Sans cette bénédiction, qui se fait grâce au « tromba », les membres de l'association ne peuvent pas sanctifier les personnes habitées par ces esprits. Pour le mois de mars, il y aura des cérémonies traditionnelles des groupes humains Merina et Sakalava qui se tiendront à Itasy. « Les esprits des ancêtres ont besoin de la puissance d'une étendue d'eau unifiée, c'est pour cela que nous avons choisi Itasy, chez Andriambahoaka Afovoanitany », ajoute Fanomezantsoa Chantale Dimby Vaovola.

Pendant trois jours, du 7 au 9 mars, ce sera des rituels « merina » pour invoquer les esprits des ancêtres à travers le « tromba » et également les « sirènes », ces djinns ancrés dans l'oralité malgache. Du 8 au 11 mars, ce sera ceux du groupe humain « sakalava ». Selon la fondatrice de « Masy Taha », il y a une raison pour le choix de ce groupe. « Les esprits des ancêtres Sakalava sont très présents chez les « tromba merina ». Pourtant, il se peut que celui ou celle qui garde cet esprit ne connaisse pas les traditions « sakalava ». Ainsi, il y a des soucis. Alors, nous allons expliquer comment il faut opérer ».

Du 8 au 11 avril, des cérémonies dénommées, « Fandroana fanarem-piainana » et « Fanomezan-damba » des esprits des ancêtres seront effectuées. Il y aura également l'entrée du « zomba » d'Andrianamoboniarivo, prince sakalava fils d'Andriamandisoarivo, à Itaosy. Les rites traditionnels de bénédiction venant des aînés clôtureront cette célébration du Nouvel An malgache de l'association « Masy Taha ».