Algérie: Alger - Un relais sous le slogan "Ensemble construisons un hôpital pour les enfants cancéreux"

Blida — L'Association nationale El-Badr d'aide aux malades atteints du cancer organisera, samedi 16 février à la Coupole du Complexe sportif Mohamed Boudiaf (Alger), un Relais contre le cancer sous le slogan "Ensemble construisons un hôpital" pour les enfants cancéreux,dont le but est de mobiliser les citoyens en faveur de la construction de cet établissement, premier du genre au niveau national, a indiqué mercredi le président de l'Association.

Dans le cadre du projet solidaire de l'hôpital d'oncologie pédiatrique à Blida, annoncé précédemment, l'Association a programmé, pour le samedi 16 février, un évènement ouvert (09H à 00H) comprenant plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles, dont une course relais supervisée par l'athlète Salima Souakri, symbolisant la participation de tous, en se relayant et en étant solidaires, à la concrétisation de ce projet sur le terrain, a précisé à l'APS le Dr. Mustapha Moussaoui.

Organisée en collaboration avec la wilaya de Blida et la Direction de la jeunesse et des sports d'Alger, cette manifestation verra la participation d'artistes connus, à l'instar de Hakim Salhi, Farid Khodja, Lila Borsali et bien d'autres, de médecins spécialistes, dont le Pr. Zitouni, qui supervise le Plan national de lutte contre le Cancer, ainsi que des hommes d'affaires, des journalistes et nombre de personnalités de divers domaines, qui ont affiché tous leur mobilisation pour cet élan de solidarité en faveur des enfants atteints de cancer.

A cette occasion, le Dr. Moussaoui lance un appel à tous les citoyens pour participer en force à cette manifestation de solidarité et à faire des dons même avec des montants symboliques pour la construction de cet établissement de soins des enfants cancéreux, affirmant que ce projet nécessite les bras de tous les Algériens et Algériennes.

L'association El Badr avait reçu, en décembre dernier, le feu vert officiel du ministère de la Santé pour la construction de cet hôpital, doté de 60 lits et d'une trentaine de chambres destinées aux malades et leurs accompagnateurs.

Pour la concrétisation de ce projet, les autorités locales ont accordé à l'association, une assiette de 3000 m2, mitoyenne au CHU Franz Fanon de Blida.