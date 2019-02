Algérie: Ouargla - Plus de 160 tonnes de déchets en plastique récupérés en 2018

Ouargla — Une quantité de plus de 160 tonnes de déchets en plastique a été récupérée en 2018 dans la wilaya d'Ouargla à des fins de recyclage, a-t-on appris auprès de la direction locale de l'Environnement.

Ce volume représente près de 85% d'une quantité globale de 190 tonnes de déchets (cartons, aluminium, déchets ferreux ), collectées l'année dernière à travers la wilaya, a précisé le chef de service de la gestion des déchets à la direction précitée.

Occupant une surface de 20 hectares, le centre d'enfouissement technique (CET) de Nezla (Touggourt), qui offre une capacité d'accueil annuelle de 30.000 tonnes de déchets, a réalisé une quantité recyclée de plus de 100 tonnes de déchets en plastique et en carton, a relevé M. Redouane Malki.

D'une capacité d'accueil annuelle de 50.000 tonnes de déchets, le CET de Ouargla, qui couvre cinq communes, a également récupéré une quantité de 77 tonnes de déchets qui s'ajoutent aux 4,2 tonnes récupérées par le CET de Témacine qui couvre deux communes, selon le même responsable.

De gros efforts sont fournis actuellement pour l'élaboration d'une stratégie de recyclage et de rentabilisation des déchets par la mobilisation de moyens humains et matériels nécessaires, ainsi que par l'ancrage de la culture environnementale chez le citoyen sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets, a-t-il ajouté.

Dans la wilaya d'Ouargla, des mesures urgentes ont été prises pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les décharges anarchiques défigurant le milieu urbain, en plus de l'encouragement des initiatives de jeunes pour l'exploitation, dans le cadre de la gestion intégrée des déchets, de la matière première susceptible de générer des emplois directs et indirects.

Ces mesures portent aussi sur l'organisation hebdomadaire de campagnes de nettoiement menées par les parties concernées en coordination avec les acteurs locaux, associations actives, et l'encouragement des initiatives de jeunes par la mobilisation des moyens disponibles pour la lutte contre la prolifération des décharges anarchiques, ont indiqué les responsables de la direction de l'Environnement.

Un volume de plus de 450 tonnes/ jour de déchets ménagers est collecté et transporté par les services communaux vers les CET implantés à travers les daïras d'Ouargla, Nezla et Témacine, selon la même source.