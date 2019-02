Algérie: Formation professionnelle à Khenchela - Remarquable affluence des jeunes

Khenchela — Une affluence "remarquable" des jeunes a été enregistrée à l'exposition du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, organisée à la maison de la culture Ali Souai de la ville de Khenchela, a-t-on constaté mercredi.

Plus de 40 exposants, toutes spécialités confondues, représentant 15 établissements de formation et 2 instituts spécialisés en plus des représentants de divers dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes participent à cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 14 du mois en cours, dans le cadre des préparatifs de la session de février 2019.

Le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels, Abdelaziz Kaderi a déclaré à cette occasion à l'APS que le but de cette exposition est de mettre en exergue l'importance d'obtenir une attestation professionnelle qui permettra aux jeunes à s'insérer dans le monde du travail, soulignant que les inscriptions pour la session de février, pour laquelle 3.983 nouveaux postes pédagogiques sont offerts, se poursuivent.

La présence des représentants de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), de l'agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et de la caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC), vise à permettre aux jeunes désireux de s'intégrer dans le monde de formation de connaître les opportunités offertes par divers dispositifs de soutien qui contribuent à la création des petites et moyennes entreprises après la fin de la période de formation, a précisé le même responsable.

Exposante à cette manifestation, une des stagiaires de l'institut national de la formation professionnelle, chahid El Hadi Amrani, de la ville de Khenchela, dans le domaine lié à la conversion des céréales, a souligné que la formation en technicien supérieur dans l'agroalimentaire qui consiste à contrôler et préparer les matières premières (blé brut) pour les étapes de fabrication de la farine et des pâtes, offre "des opportunités d'emploi" dans les établissements de fabrication des pâtes alimentaires, des usines de la semoule et des minoteries.

Par ailleurs, la direction locale du secteur accorde au titre de cette nouvelle session dont le coup d'envoi est prévu pour le 24 du mois en cours, une importance à la formation par apprentissage dont 1.108 postes ont été réservés à ce domaine et prés de 500 autres ont été consacrés à la femme au foyer, dans les créneaux de la cuisine, la pâtisserie, la coiffure et la couture notamment, tandis que 100 postes ont été affectés au bénéfice des détenus des établissements pénitenciers de la wilaya.

L'ensemble des centres de formation, des instituts spécialisés et annexes réparties sur les communes de la wilaya de Khenchela, au nombre de 24 établissements ont entamé depuis le 6 janvier dernier les inscriptions qui se poursuivent jusqu'au 16 du mois en cours suivie des journées de sélection et d'orientation de 3 jours, avant le lancement de la session de la formation professionnelle.