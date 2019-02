Tunisie: Ouverture des inscriptions à la 6e édition

Le Centre technique de l'emballage et du conditionnement Packtec annonce dans un communiqué le démarrage des inscriptions à la 6e édition du Concours junior de l'emballage «Tunisian Student Star Pack 2019».

Ce concours, qui est ouvert à tous les étudiants issus des écoles spécialisées ayant des projets de conception d'emballage primaire, secondaire, groupage, accessoires et PLV, vise à promouvoir l'innovation au sein des écoles et des instituts et encourager ainsi les étudiants à mener à terme des projets réels qui répondent à des critères de faisabilité technique et de rentabilité. Le but ultime étant l'ouverture de l'université sur son environnement et une meilleure adéquation entre les profils proposés et les besoins du secteur.

Ce concours comportera deux sections : la section promotion/vente qui récompensera les efforts liés à l'incitation à l'achat, à la praticité d'usage et à l'adaptation par rapport au marché cible. Quant à la section technique, elle se référera à des critères d'évaluation liés à l'innovation, à l'amélioration et la préservation de la qualité du produit ainsi que la facilité de mise en œuvre aux différents stades de la fabrication. Notons également que dans les deux sections de ce concours, les différents critères de protection de l'environnement seront pris en compte. De ce fait, et à travers les différents critères de jugement prescrits dans le règlement, le concours reconnaît l'excellence et le savoir-faire en matière de technicité, de design, de praticité et d'éco-conception.

Le dernier délai de réception des projets est fixé au vendredi 22 février 2019. A l'instar des éditions précédentes, les produits candidats seront évalués par un jury spécialisé et représentatif de la filière emballage, des organismes publics concernés, agences de communication...

Les Prix «Tunisian Student Star Pack 2019» seront décernés et exposés au Salon international de l'emballage et de l'imprimerie «Pack Print Tunisia 2019» qui se tiendra du 5 au 8 mars 2019 au Parc des expositions du Kram. Les emballages gagnants auront la possibilité d'accéder au Concours mondial junior de l'emballage «World Star Student Awards» organisé par l'Organisation mondiale de l'emballage WPO ainsi que le Concours junior arabe de l'emballage Arab Star Pack.