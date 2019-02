Afrique de l'Ouest: Forte participation tunisienne au Salon international de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage - Sahel Niger 2019

Tunis — La Tunisie sera présente, du 19 au 25 février courant, à Niamey (Niger) au Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage - Sahel Niger 2019 ayant pour thème "Financement et Développement des Filières face aux Changements Climatiques".

La chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise (CCTBL) organise, à cet effet, une mission de promotion des produits agricoles et de l'industrie agro-alimentaire, avec une forte participation d'opérateurs tunisiens, l'objectif étant le renforcement du positionnement de la Tunisie sur ce marché émergent.

Le ministre de l'agriculture, Samir Taieb, sera à la tête d'une délégation composée du président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, d'un représentant du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), du directeur général du Groupe Chimique Tunisien (GCT), Abdellatif Hmam, du directeur général du groupement Interprofessionnel des fruits(GIF), Mohamed Ali Jendoubi et de plusieurs hauts responsables du secteur agricole déclare à l'agence TAP le président de la CCTBL Riadh Azaiez.

Il a ajouté qu'un magazine spécial sur les girafes nigériennes a été édité pour l'occasion en vue de stimuler les échanges touristiques entre la Tunisie et le Niger.

Une soirée spécial patrimoine culinaire tunisien pour mettre à l'honneur le couscous national avec ses épices et son huile d'olive est prévue.

Outre la mise en valeur du secteur agricole, avec près de 40 tonnes de produits tunisiens frais et transformés (huile d'olive, agrumes, poivrons, tomates, dates, poulet et charcuterie) qui seront présentés lors de ce salon, il s'agit également de mettre en avant la Tunisie en tant que destination santé et destination universitaire.

Selon m. Azaiez, «ce salon constitue une plateforme importante car il constitue un vecteur de promotion des produits frais et transformés destinés à un marché de 23 millions d'habitants et nous connaissons l'enjeu de l'exportation pour la Tunisie ».

« L'ouverture de nouveaux marchés pour la Tunisie revêt ainsi une importance clé sachant que certains secteurs tels que les agrumes, enregistrent une production de plus en plus élevée et nous savons que les vergers du nord-ouest du pays sont arrivés en maturité donc pleinement productifs, d'où le défi de l'exportation que nous voulons saisir».

Ce rendez-vous international est organisé par le réseau national des Chambres d'Agriculture (RECA) du Niger en collaboration avec les ministères sectoriels et le Haut Commissariat du pays à l'initiative 3 N "Les Nigériens Nourissent les Nigériens" ainsi que d'autres partenaires sous le patronage du président de la république Nigérien Isssoufou Mahamadou indiquent les organisateurs.

De nombreux pays étrangers et des organisations internationales seront aussi présents.

Le secteur agricole nigérien représente la principale source d'activité économique du Niger. Il occupe plus de 80% de la population active. La contribution de ce secteur à l'économie nationale est estimée à 42,8% du PIB. Il connait ces dernières années une forte dépendance vis-à-vis des facteurs climatiques, ce qui limite la croissance économique du pays et affecte sa durabilité. Le secteur est handicapé par la baisse de la productivité des écosystèmes due notamment à la faible maitrise de l'eau et à une forte croissance démographique selon le site officiel de Sahel Niger.

Le Sahel Niger a pour priorités d'être un espace d'échanges, de valorisation et de promotion des produits agro-sylvo -pastoraux, de réflexion sur les politiques et stratégies et un lieu où un ensemble d'acteurs et professionnels de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de l'Environnement et de l'Elevage du Niger, d'Afrique et du reste du Monde, se retrouvent et développent des échanges marchands et non marchands.