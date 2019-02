Tunisie: Chahed entame à partir du mercredi une visite officielle à Paris - Six accords de financement sont en vue, selon Poivre d'Arvor

Tunis — Six accords de coopération seront signés entre la Tunisie et la France au cours de la visite officielle de trois jours qu'effectuera à partir de mercredi le chef du gouvernement, Youssef Chahed à Paris à la tête d'une importante délégation ministérielle.

Ces accords prévoient le financement de projets dans les domaines du numérique, du transport, de l'enseignement supérieur et de la santé, a expliqué lundi à l'agence TAP, l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor.

Selon lui, « la visite de Youssef Chahed à Paris sera à caractère politique mais aussi économique. »

« Elle tablera sur le dédoublement des investissements directs en Tunisie à travers des moyennes et de grandes entreprises françaises avec au moins 100 millions d'euros supplémentaires d'investissement », a-t-il souligné.

Au cours de son déplacement, Youssef Chahed sera accompagné d'une délégation ministérielle composée notamment du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'industrie et des Petites et moyennes entreprises, du ministre de l'enseignement supérieur, du ministre du Transport, du ministre du Tourisme et du ministre des Affaires étrangères.

Il aura une série d'entretiens avec le président français Emmanuel Macron, ainsi qu'avec de hauts responsables français, en l'occurrence le président du sénat français, Gérard Larcher, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le président du conseil constitutionnel, Laurent Fabius et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Angel Gurria.

Cette deuxième visite de Chahed à Paris intervient à la suite de la mise en place du haut conseil de coopération tuniso-français.

A l'occasion de cette visite, il présidera avec son homologue français, Édouard Philippe, un conseil de ministres franco-tunisien avec la participation de neuf ministres de chaque pays.

Il ouvrera également le deuxième Forum économique franco-tunisien où la Tunisie sera représentée notamment par une délégation de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA).

Au cours de ce déplacement, Chahed prévoit une visite à la station F, un grand incubateur de startups dans le domaine du numérique. A cette occasion, le chef du gouvernement aura une intervention sur les ambitions tunisiennes dans le domaine numérique.

Dans ce contexte, la délégation tunisienne aura des rencontres avec de hauts responsables français pour examiner les moyens de créer un incubateur de startups en Tunisie.

Youssef Chahed aura aussi un diner avec le patronat français et un petit déjeuner avec des représentants de petites et moyennes entreprises. Il prévoit en outre une visite au salon du Textile, où la Tunisie est fortement représentée.

Au programme de sa visite, Chahed aura une intervention lors d'une conférence organisée à l'Institut du monde Arabe sur le thème « Comment réussir la démocratie avec la jeunesse ».

Un comité de pilotage présidé par les deux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien et français se réunira également les 13 et 14 février, pour examiner la mise en place de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée (UFTAM) et définir l'aspect juridique et les filières de cette université.

Au terme de sa visite, Chahed aura une rencontre avec la communauté tunisienne à Paris.