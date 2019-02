Sénégal: Macky Sall - "Les perspectives de développement de Foundiougne sont tracées"

Foundiougne — Les perspectives de développement du département de Foundiougne (Fatick, Centre) sont déjà esquissés, affirme le candidat de la coalition "Benno Bokk Yaakaar" (BBY, mouvance présidentielle) à la présidentielle du 24 février prochain, Macky Sall.

"Les perspectives de développement de Foundiougne sont tracées", a dit M. Sall, mercredi, lors du meeting départemental organisé par les responsables locaux de BBY dans cette capitale départementale, dans le cadre de la campagne électorale pour le scrutin du 24 février prochain.

Il a cité, parmi ces "perspectives importantes de développement", le pont de Foundiougne, "actuellement en construction".

Ce pont, long de 1280 mètres et d'un coût de plus de 30 milliards de francs CFA est "unique en Afrique de l'Ouest", selon le président sortant, en ce qu'il "va permettre de développer le transport sur cet axe Fatick-Foundiougne jusqu'en Gambie".

"En plus du pont, a-t-il poursuivi, la découverte des gisements de pétrole et de gaz à Sangomar va dans quelques années développer le département de Foundiougne, avec l'implantation de plusieurs entreprises et sociétés de ce secteur".

S'exprimant en présence de plusieurs responsables de sa coalition et maires de communes du département de Foundiougne, il noté que cette perspective l'avait amené à décider de construire à Foundiougne "un centre de formation professionnelle (CFP) pour former les jeunes dans les métiers du pétrole et dans les métiers connexes".

Les jeunes seront ainsi également formés "dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, de la pêche et de la transformation des produits halieutiques grâce à l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) dont le campus de Toubacouta va bientôt démarrer", a-t-il ajouté.

Il a promis de renforcer le développement de Foundiougne qui, durant la période coloniale, "était parmi les départements les plus avancés au Sénégal".

Le candidat Macky Sall avait un peu plutôt initié des caravanes suivies de rassemblements à travers plusieurs communes du département de Foundiougne dont Passy, Sokone ou encore Karang.

Plusieurs militants et sympathisants de la coalition BBY, venus de divers horizons, ont en masse pris part au meeting départemental de Foundiougne.