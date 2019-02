Tunisie/Congo-Kinshasa: «Difficile de remonter la pente»

Nous avons joué pour récolter les trois points et conserver toutes nos chances de qualification au prochain tour, mais malheureusement, nous avons été tenus en échec. La deuxième mi-temps était stérile des deux côtés. Il y a eu peu d'occasions créées de part et d'autre.

Les joueurs ont essayé de faire quelque chose. Ils ont tout donné. En vain. C'est plutôt évident, car c'est très difficile de remonter moralement après le match de la RD Congo. Les joueurs étaient très touchés moralement. En trois jours, nous avons essayé de recharger les accus et reprendre nos forces, mais la tâche n'était pas aisée, surtout que nous avons affronté une des meilleures équipes du continent. C'est vrai qu'il y a de l'amour-propre chez les joueurs, mais ce n'est pas toujours suffisant pour remporter ce genre de matches. Je vais essayer de corriger les lacunes avec le temps et j'espère que nous pourrons progresser très rapidement.

Quel est votre avis sur le rendement de votre équipe aujourd'hui?

Comme je viens de vous le dire, nous sommes tombés contre une des plus grandes formations d'Afrique. En première période, nous étions très bien en place et nous n'avons pas démérité. Nous sommes parvenus à conserver le ballon et nous étions même très proches d'ouvrir la marque suite à la frappe de tête de Compaoré (10'), miraculeusement sauvée par une claquette du gardien adverse.

En deuxième période, le match était beaucoup plus compliqué. Notre jeu était trop ouvert et, par conséquent, nous avons concédé trop d'espaces à l'adversaire. Et face à des joueurs comme les leurs, ce n'est pas facile de rééquilibrer les débats. Que des enseignements à retenir en prévision de la prochaine sortie.

Là, nous avons essayé de créer des occasions. Nous avons fait ce que nous avons pu. Mais pour gagner contre ce genre d'équipes, il faut aussi un peu, voire beaucoup de réussite. Nous ne l'avons pas spécialement eue sur quelques tentatives. Nous avons essayé de marquer au moins un but, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Je ne sais pas si c'est mérité, franchement, mais nous n'avons pas à rougir de notre prestation.

Une nouvelle aventure que vous entamez à la tête du CA et qui semble bien difficile...

Ça fait maintenant presque 35 ans que j'exerce le métier d'entraîneur. J'ai souvent été dans des clubs qui se trouvaient dans des situations très difficiles.

Mais là, il ne faut pas oublier quand même que le Club Africain reste toujours une équipe de renommée en dépit de ses difficultés en championnat et en C1 africaine. Redorer le blason du CA, un but que je me suis fixé.

Le public clubiste espère voir son club retrouver le bon chemin. C'est pour quand ?

Je sais que les supporters attendent beaucoup de moi. Ils sont très exigeants, voire impatients.

Mais il faut qu'ils essayent de comprendre que le club est en période de reconstruction. Il faudra un peu de temps pour remettre les choses en place. Les joueurs doivent également se remettre dans le rythme, dans le travail quotidien et surtout dans la confiance parce que j'ai constaté que c'est ce qui nous manque le plus.

Et puis naturellement, face à TP Mazembe il nous a manqué, particulièrement en deuxième mi-temps, de la fraîcheur. Une dizaine de jours de repos va nous permettre, sans aucun doute, de bien récupérer et de bien travailler.