Tunisie: Une Espérance rayonnante

Au contraire, c'est lui qui arrive, le plus clair du temps, à imposer son rythme et à dicter sa loi à ses adversaires. C'est donc le vrai challenger devant lequel on peut se mesurer pour jauger fiablement ses potentialités.

Il était du coup le mieux indiqué pour nous donner une idée exhaustive sur la valeur intrinsèque de l'EST en Ligue des champions.

C'est que beaucoup de gens pensaient déjà que le doyen des clubs tunisiens allait devenir l'équipe à battre et qu'il lui serait difficile de rééditer son exploit pour la deuxième édition de suite. Un message fort rassurant vient d'être donné à ce propos par l'équipe de Bab Souika qui s'est merveilleusement bien illustrée avant-hier à El Menzah devant Orlando Pirates qu'elle a battu de la plus édifiante des manières (2-0). En effet, après le score de parité enregistré il y a deux semaines à Johannesburg (0-0) devant les Sud-Africains et les frayeurs endurées là-bas, on craignait que l'Espérance allait marquer le pas à l'occasion du match retour entrant dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions (Poule B).

Cette explication entre les deux coleaders était une bonne occasion pour nous dévoiler le nom de la meilleure équipe de la poule. Et au grand bonheur des fans de l'Espérance Sportive de Tunis, ce fut incontestablement la leur qui était nettement supérieure à tous les niveaux malgré une farouche réplique donnée par les Sud-Africains.

La détermination et l'inspiration des «Sang et Or»

Et si lors du match aller, la défense espérantiste avait supporté tout le poids du match en s'acquittant magistralement de sa lourde tâche de contrecarrer les très dangereux attaquants adverses, avant-hier, c'est la ligne d'attaque et à un degré légèrement moindre le milieu de terrain qui ont brillé de mille feux.

Les «Sang et Or» avaient une obligation de résultat consistant à vaincre et à plaire. Mais pour ce faire, il leur fallait, tout d'abord, parvenir à faire le jeu et à imposer leur rythme et leur style devant un client plus que respectable. L'épreuve était en quelque sorte difficile à vivre, surtout en l'absence des supporters en raison de la sanction infligée à l'EST par la CAF.

Seulement le rendement affiché par l'équipe de Mouîne Chaâbani dans ce beau duel, dont l'enjeu n'était autre que la première place de la poule «B», a été épatant. La prestation de l'Espérance s'étant soldée par une victoire sans bavure grâce aux deux beaux buts d'Anice Badri (16') et de Haythem Jouini (89'). La détermination, la rage de vaincre et surtout l'inspiration et l'application tactique des coéquipiers de Rami Jridi nous ont rappelé leur exploit réalisé lors de la finale contre Al ahly (3-0) où ils ont été littéralement supérieurs à leurs adversaires.

Une attaque de feu

Il y a plus d'un enseignement à tirer de ce match qui a déjà garanti, logiquement, la qualification de l'Espérance aux quarts de finale. Il y a d'abord le fait que ce fut un très bon test physique car la fraîcheur affichée par l'adversaire sur les deux matches était bluffante. Mais il en était de même pour la troupe de Mouîne Chaâbani.

Ensuite, il y a eu confirmation du tempérament conquérant de l'Espérance qui était déchaînée tout au long de la rencontre comme si elle était transcendée par un public qui a pourtant brillé par son absence dans cette belle explication.

Enfin, l'atout offensif, entre autres, a été l'arme meurtrière de l'Espérance puisque l'adversaire n'y a vu que du feu avec les innombrables assauts et occasions de but créées par les Badri, Blaïli, Khénissi, Jouini, Kom et presque toute l'équipe. Oui, toute l'équipe a mis la main à la pâte dans cette recette offensive bien réussie.

En témoigne l'apport de Dhaouadi et Yaâcoubi qui ont semé la zizanie dans les seize mètres d'Orlando Pirates sur balles arrêtées dont l'une a failli donner un beau but suite au heading impérial de Mohamed Ali Yaâcoubi qui s'est écrasé sur le montant de la cage à la 53'. Bref, la dernière sortie de l'Espérance est très prometteuse quant à la suite de la nouvelle aventure continentale du grand club séculaire tunisien.