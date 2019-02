Tunisie: Anis Badri, le détonateur !

Les observateurs les plus avertis vous le diront : Anis Badri a été le joueur tunisien le plus régulier durant ces deux dernières années. En conséquence, il a été le footballeur professionnel le plus sollicité aussi bien par son club qu'en sélection nationale. Et il était normal que le joueur affiche des signes de fatigue à la fin de l'été dernier, chose qui a amené Faouzi Benzarti, alors sélectionneur national, à le ménager un certain temps, au début de l'automne.

L'homme du match

Mais ce qui attire l'attention chez ce footballeur qui a appris le métier au centre de formation de l'Olympique lyonnais, puis à l'Association sportive de Saint-Priest, c'est que même lorsqu'il montre des signes de fatigue, il est aussi efficace au point qu'il fait la différence. Cela a été encore le cas avant-hier lors du match disputé contre la formation sud-africaine d'Orlando Pirates pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Champions League.

Buteur puis passeur, Anis Badri a été sans aucun doute l'homme du match contre Orlando Pirates. Badri a d'abord ouvert le score après un quart d'heure de jeu. Par la suite et à une minute de la fin du temps réglementaire, il a servi sur un plateau Haïthem Jouini qui n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets.

Il ne faut pas oublier non plus le caviar qu'il a servi à Ghailane Chaâlali, sauf que ce dernier a raté l'opportunité que lui a offerte Anis Badri et n'a pas trouvé mieux que de tirer dans les mains du portier sud-africain.

Par ailleurs, s'il y a un joueur qui doit prendre Anis Badri pour exemple, c'est bel et bien Ghailane Chaâlali. Son rendement de ces derniers temps laisse à désirer.

Ceci dit, Anis Badri est un exemple à suivre par tous ses camarades. Généreux dans l'effort, il se distingue de Belaïli par son altruisme. C'est qu'il n'hésite pas à faire un slalom, dribbler toute la défense adverse, avant de servir sur un plateau l'un de ses coéquipiers, comme il l'a fait avant-hier avec Chaâlali et Jouini.

Avant-hier, Anis Badri a été le pourfendeur de la défense d'Orlando Pirates. Grâce à lui, l'Espérance de Tunis s'est emparée de la tête du classement du groupe B.