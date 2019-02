Congo-Brazzaville: Sécurité publique - Une quinzaine de malfrats arrêtée

Les délinquants ont été présentés à la presse, le 12 février, par les services départementaux de la police judiciaire au Kouilou et à Pointe-Noire.

Le groupe de bandits est constitué uniquement de Congolais, de jeunes garçons et filles dont l'âge varie entre 23 et 27 ans. Il s'agit de Gildany Mouyindi, Josnel Boukaka Loubaki, Graphina Bassina, Ben Ngoyo, Francky Sakala, Dimi Sayit, Eliedia Bassouaka Ndzoungou, Belvie Boungou, Pouana Mampassi et autres. Selon les services de police, ces malfaiteurs opèrent à travers les différents quartiers de Pointe-Noire et appartiennent à une bande dénommée "Boom à l'étranger", spécialisée dans des vols pendant la journée; chacun d'eux ayant un rôle bien précis à jouer lors de ces vols.

Ils profitent souvent de l'absence des occupants des maisons pour les vider. Le gang est composé des chauffeurs, des agents de renseignement, des passeurs, des receleurs et autres.

Le colonel de police, André Mankassa, chef de service départemental de la police judiciaire au Kouilou et à Pointe-Noire, a signifié que parmis ces malfrats, il y a aussi une jeune fille de nationalité étrangère, surprise, il y a quelques jours, à la maison d'arrêt avec une assiette à fond démontable contenant de la nourriture, du chanvre et un téléphone. Elle a tenté de dissuader les surveillants et les services de police de la maison d'arrêt pour remettre cette assiette à un détenu. « Ces bandits croiseront toujours les services de police sur leur chemin, conformément aux orientations de la direction nationale de la police en général et celles de la police départementale au Kouilou et à Pointe-Noire en particulier. Les services de police continueront de travailler nuit et jour à travers ces départements afin de traquer les hors-la-loi et arrêter net toute forme de montée des comportements déviants et punissables par la loi », a indiqué le colonel de police André Mankassa.