Congo-Brazzaville: Médias - Vingt journalistes vont participer à une formation sur le management associatif

Le bureau exécutif du Réseau des spécialistes en communication sanitaire (Rescos) a confirmé, le 13 février à Brazzaville, la tenue dans les tout prochains de la formation au profit de ses membres.

La séance sera organisée et animée par un expert de la Banque mondiale pour permettre aux membres du Rescos de bien conduire leur organisation vers les objectifs qu'elle s'est fixés et de s'efforcer à donner un minimum de cohérence dans le travail.

Selon le bureau exécutif du Rescos, cette formation sera aussi une opportunité d'intégrer les spécialistes de la communication dans les équipes techniques de santé, d'instaurer la confiance en temps de paix et d'intensifier la collaboration en période de crise sanitaire.

Le réseau est composé majoritairement des journalistes au service de l'actualité sanitaire du Congo et de l'Afrique centrale. L'occasion offerte à ces communicants donnera plus d'avantages à s'adapter au jargon du secteur de la santé afin de rendre plus aisé le traitement de leurs articles de presse et reportages.

En collaboration avec la Banque mondiale, le bureau exécutif du Rescos a ciblé un effectif de vingt personnes pour participer à cette formation sur le management associatif. En effet, des journalistes et communicants bien formés et recyclés sont d'une importance capitale en cas de crise car, la communication fait partie intégrante de tout système d'alerte précoce et de réaction tant au niveau national que local.

Rappelons que le bureau exécutif du Rescos est composé de neuf membres regroupant aussi bien des journalistes des organes de presse publics que privés de Brazzaville. Par ailleurs, l'équipe élue par l'assemblée générale a un mandat de deux ans renouvelable une fois. Elle est l'organe d'administration et de gestion.

Le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio, indiquait lors d'une assemblée générale du Rescos que « Le Congo s'engageait à l'intégration de la composante communication en santé dans toutes ses interventions », ajoutant : « La communication constitue une intervention majeure pour la promotion de la santé et des soins préventifs comme la vaccination, l'hygiène et le dépistage. Elle occupe une place de choix dans la prévention et la prise en charge des catastrophes et des épidémies ».