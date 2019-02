Congo-Brazzaville: Sixième ART - Relance des journées théâtrales en campagne

L'initiative a été prise par le dramaturge comédien congolais, Gilfery Ngamboulou, qui était récemment à Madingo- Kayes, dans le Kouilou. L'artiste et son groupe Les sans voix ont joué, à cette occasion, la pièce "Le monde coule à nos pieds"

Plusieurs groupes venus de Pointe-Noire, Sibiti, Dolisie et Brazzaville ont pris part à la douzième édition des Journées de théâtre en campagne au cours de laquelle, il y a eu également des spectacles de conte, de danse et de musique.

Le public très mobilisé a contribué à la réussite de ces journées dont le but est la promotion du théâtre en milieu rural et faire découvrir, d'une manière générale, l'art dramatique ou la culture aux gens qui vivent en campagne.

« Nous avions généralement tendance à oublier ces gens-là. La majorité des activités culturelles se passe en milieu urbain. Il faut souligner que ce festival est le plus ancien en ce qui concerne le théâtre au Congo, il existe depuis 1999, aujourd'hui il a 20 ans d'existence. C'est grâce au Jouthec que j'ai compris que le théâtre pouvait être un métier », a fait savoir Gilfery Ngamboulou

Le metteur en scène et son groupe ont présenté à la population de Madingo- Kayes leur talent à travers leur pièce de théâtre, "Le monde coule à nos pieds". Celle-ci parle d'Archange et de Lovely, deux personnes qui ont de sérieux problèmes et se retrouvent pour les oublier. L'histoire se passe au bord de l'océan, Archange perd sa femme et son fils dans un incendie, la douleur est grande et il refuse de se remarier. Cette pièce a été déjà jouée à l'Institut français du Congo, lors de la quinzième édition du festival Mantsina en 2018

Gilfery Ngamboulou et son groupe ont des projets en cours. Ils travaillent depuis le mois d'août dernier sur un projet qu'ils intitulent « Les corps et des mots ». « Ce projet nous emmène à visiter certaines villes africaines pour confronter notre regard à celui des habitants ; ensuite on revient sur scène pour créer. Je suis allé à Kinshasa, en octobre dernier, pour ce projet. En mars, nous serons à Pointe-Noire pour continuer les recherches que nous avons commencées depuis le mois d'août. Nous pourrons peut-être présenter la première partie de ce travail en avril prochain », a-t-il indiqué.

Cependant, le groupe est confronté au problème de financement. Gilfery Ngamboulou déplore que le domaine culturel n'ait pas de soutien et de lieux appropriés pour des spectacles. « Le Cfrad qui était le seul endroit s'est écroulé à nos pieds. Nous demandons juste aux pouvoirs publics d'essayer de penser à la reconstruction de la salle de ce site parce que ça nous manque énormément. On n'a quasiment pas de lieu à la fois pour répéter et pour présenter nos travaux », a-t-il regretté.

Notons que la relance de ces journées théâtrales en campagne (Jouthec) est intervenue après la dernière édition organisée en 2014 à Bilalan dans le Kouilou, par manque de financement.