Angola: Le visa d'entrée aura la validité de 365 jours

Luanda — Le visa d'entrée des étrangers sur le territoire national aura à partir de cette a année la validité de 120 ou 365 jours, contre les 60 jours actuellement, visant à prolonger la période de séjour des citoyens étrangers et à stimuler l'attraction des investissements au pays.

La mesure entre en vigueur plus tard cette année, au moment le nouveau diplôme juridique des étrangers en Angola, approuvé par l'Assemblée nationale (AN), est publié dans le journal officiel, a annoncé le chef du département de la production normative du bureau juridique des Services de Migration et Etrangers (SME), Katiana Vitoriano.

Se confiant à la presse mercredi à Luanda lors de l'atelier sur "Les investissements privés et la facilitation de la délivrance de visas et le régime des visas en Angola", le responsable déclaré que le nouvel instrument juridique, qui a déjà été examiné à l'Assemblée nationale, a comme nouveauté, la plus grande ouverture dans la délivrance des visas et les sensibilités de résolution des problèmes migratoires les plus sensibles.

"Dans le nouveau régime juridique, la validité du visa d'entrée varie de 120 jours à un an (365 jours), c'est-à-dire que le citoyen peut entrer sur le territoire à tout moment au cours de cette période, sans aucune limitation pendant la durée de validité du visa", a-t-il souligné.