Algérie: APN - Installation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Soudan

Alger — Le groupe d'amitié parlementaire Algérie-Soudan a été installé à l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la supervision du président de la Commission des affaires extérieures et de la Communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Afif et en présence de l'ambassadeur soudanais à Alger, Elabeid Mohamed Elabeid et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères (MAE), a indiqué, jeudi, un communiqué de l'APN.

S'exprimant à cette occasion, M. Si Afif a estimé que les relations entre les deux pays étaient marquées, à leurs différentes étapes et stations, par "la solidarité", soulignant la convergence des vues des deux pays concernant plusieurs questions régionales et internationales, notamment l'approche sur la solution à la crise libyenne, la lutte antiterroriste et l'action arabe commune.

Dans ce cadre, il a rappelé le rôle de l'Algérie lors de la dernière réunion du Parlement arabe (PA), qui a présenté une motion pour le retrait du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, évoquant, par ailleurs, sa position en faveur du Soudan concernant le conflit au Darfour.

Dans ce contexte, M. Si Afif a affirmé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait œuvré aux côtés du président soudanais, Omar Hassan El-Béchir, en vue d'établir une base de coopération et de coordination solide entre les deux pays, ayant permis l'adoption de nombreux mécanismes, à l'instar de la commission interministérielle et du mécanisme de concertation politique, mettant l'accent sur la nécessité de remporter le pari du renforcement de la coopération dans le domaine économique.

Au plan parlementaire, il a qualifié les relations bilatérales de "bonnes", appelant, à ce propos, à traduire la bonne volonté existant entre les deux pays en mécanismes à même de conforter davantage la coopération parlementaire bilatérale et de rattraper le retard accusé dans ce domaine.

L'ambassadeur soudanais a estimé, pour sa part, que les relations entre les deux pays frères étaient "solides", soulignant l'importance des commissions d'amitié parlementaires dans la consolidation des relations parlementaires entre les pays et les peuples.

Il a appelé, dans ce sens, à soutenir et promouvoir la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, notamment les domaines socio-économiques.

De son côté, le président du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Soudan, Nadji Temrabet a salué le niveau des relations historiques fortes liant les deux pays, plaidant pour la relance de la diplomatie parlementaire en vue de raffermir les liens entre les deux peuples frères.