Algérie: Gaid Salah inspecte des unités relevant de la 5ème Région militaire

Alger — Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a inspecté des unités relevant de la 5ème Région militaire mercredi après-midi au 2ème et dernier jour de sa visite dans cette Région au cours de laquelle il a notamment inauguré le dépôt régional d'approvisionnement en carburant à Aïn M'lila qui constitue un acquis stratégique, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L'après-midi du deuxième jour de la visite de M. Gaïd Salah a été marqué par l'inspection de quelques unités de la Région, et ce, en compagnie du Général-major Ammar Athamnia, Commandant de la 5e Région militaire, précise la même source.

A l'entame, le Général de corps d'Armée a inspecté et inauguré le dépôt régional d'approvisionnement en carburant à Aïn M'lila qui constitue un "acquis stratégique, vital et important, et dont la réalisation intervient en tant qu'unité de soutien en différents produits pétroliers, dans le cadre du plan de développement de la chaine de logistique de l'ANP, outre la flexibilité de cette unité qui lui permet de mener à bien les missions de transport de carburant, de sa distribution et de son stockage, ainsi que des analyses et du contrôle de qualité", ajoute le communiqué.

M. Gaïd Salah a suivi, à cette occasion, un exposé présenté par le Directeur régional de carburant, sur les missions principales de cette unité et son rôle vital dans le soutien des unités de la Région en différents produits d'énergies. Par la suite, il a procédé une inspection sur le terrain des différentes structures de cette unité, où il a donné un ensemble de consignes aux personnels y exerçant, "visant l'impératif de préserver cette réalisation vitale, à travers une gestion efficace, optimale et rigoureuse des différentes procédures techniques et préventives, ainsi que des dispositions sécuritaires en vigueur", les exhortant à faire preuve de "professionnalisme dans l'exécution de leurs missions, afin de tirer profit au maximum de cet acquis considérable".

Le Général de corps d'Armée avait confirmé précédemment devant l'assistance, lors d'une allocution adressée au commandement et à l'état-major de la Région, que "l'accomplissement exemplaire des nobles missions assignées est une garantie de la sécurité de l'Algérie, une assurance de sa stabilité, une protection de son indépendance, et une préservation de sa souveraineté nationale et de son unité territoriale et populaire, notamment à la lumière des défis et enjeux imposés par le contexte international actuel".

Il a affirmé dans ce sens que la jeunesse algérienne d'aujourd'hui ne sera pas moins impliquée que la génération de Novembre dans la protection des acquis de la Nation algérienne et de la défense de ses valeurs et ses nobles principes.

"Dans ce contexte précisément, je me dois de rappeler en cette honorable occasion, que la victoire de l'Armée de libération nationale (ALN) hier, a été remportée grâce à la volonté d'Allah Le Tout-Puissant, puis grâce au travail laborieux visant à réunir les conditions de réussite, et tant que l'ALN demeure le parfait exemple à suivre pour nos Forces armées, nous veillerons en permanence, grâce au soutien indéfectible dont jouit nos Forces armées, de la part de son Excellence, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir tous les facteurs et les éléments du succès", a souligné le Général de corps d'Armée .

"Ainsi, l'ALN s'est réincarnée en l'ANP, et le sang du Chahid de la glorieuse Révolution de libération s'est mêlé au sang du Chahid du devoir, prouvant ainsi que la jeunesse d'aujourd'hui est tout aussi patriotique que celle d'hier, et l'Algérie qui a enfanté les générations d'hier est fière des générations d'aujourd'hui, qui porteront pour toujours leur pays dans leurs cœurs, qui verront leurs aïeux comme le modèle à suivre, et qui considéreront l'accomplissement de leur devoir envers la patrie comme étant l'une des plus nobles valeurs de la citoyenneté", a conclu Général de corps d'Armée.