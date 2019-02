Tunisie: Le contrôleur des dépenses publiques dans l'embarras

Aucune preuve n'est, cependant, disponible actuellement attestant que les suspects aient obtenu un intérêt personnel ou au profit d'autrui. La campagne de dénigrement contre les contrôleurs des dépenses et les hauts cadres de gestion a été menée sur la base d'appréciations infondées et ne se référant pas à des preuves tangibles. Certaines parties ont exploité cette affaire sans connaître les circonstances réelles, et ce, pour faire valoir soi-disant l'intérêt général.

Circonstances de l'affaire

L'association des cadres du contrôle et de l'audit des structures publiques et ses affiliés qui sont des cadres et responsables et notamment le syndicat des contrôleurs des dépenses publiques, le syndicat et la mutuelle des agents et cadres de la présidence du gouvernement considèrent qu'il est nécessaire d'éclairer l'opinion publique et les différentes autorités, les parties concernées ainsi que les autorités judiciaires et les organes d'information sur les circonstances de cette affaire, et ce, dans le but d'appuyer la justice et contribuer à consacrer l'équité pour la personne impliquée sans pour autant s'ingérer dans le travail de la justice à laquelle on a entièrement confiance.

A noter que les cas d'accusation de hauts cadres et leur arrestation sont devenus un phénomène fréquent sans appuyer cela par des preuves tangibles, ce qui a lésé les intéressés et les a privés de leurs droits en portant atteinte à leur image et à celle de leur administration. En outre, plusieurs parties ont exploité ces faits à des fins personnels et politiques et même pour couvrir des suspicions de corruption. L'association tient à clarifier les circonstances de cette affaire pour faire connaître la réalité auprès de l'opinion publique.

A rappeler que le premier juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Jendouba a émis, récemment, un mandat de dépôt à l'encontre d'un contrôleur régional des dépenses publiques dans la région. Objet de 11 plaintes, ce responsable est poursuivi pour suspicion de corruption financière et administrative suite à une plainte déposée par le gouverneur de Jendouba et à une enquête menée par l'inspection centrale relevant du ministère de l'Intérieur. Le premier juge d'instruction a même délivré quatre mandats de dépôt à l'encontre de plusieurs responsables administratifs et régionaux.