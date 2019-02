Soudan: Le ministre turc des AE affirme le soutien total de son pays au Soudan

Ankara — - Le Ministre turc des Affaires Etrangères, Mouloud Gawish Oglu, a réaffirmé le Soutien Total de son pays au Soudan et son Aspiration à persister la Sécurité, la Stabilité et le Développement partout son Territoire.

Le Ministre turc a déclaré lors d'une réunion avec le Ministre de la Chambres du Gouvernement Fédéral, et l'Envoyé du Président de la République, Hamid Mumtaz, et sa délégation à Ankara, Mercredi, en présence de l'Ambassadeur du Soudan à Ankara, Yusuf Al-Kordofani, que son pays poursuivra ses efforts pour établir et développer un Partenariat Stratégique entre les deux pays par la mise en œuvre de Projets convenus au Soudan.

Oglu a affirmé qu'il se rendrait prochainement au Soudan pour préparer aux prochaines réunions du Conseil Supérieur de la Coopération Stratégique, présidé par les Présidents des deux pays.

Mumtaz, était arrivé à Ankara Mercredi, porteur d'un message écrit du Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, et il était accompagné du Ministre de l'Information, de la Communication et de la Technologie de l'Information, Bushara Jumaa Aror, et du Député Samia Ahmed Mohamed.

La délégation a informé la Partie turque de l'évolution de la Situation au Soudan dans le contexte des Récentes Manifestations.

Ministre de l'Information et des Communications a déclaré que la réunion avait porté sur les Relations Bilatérales et les Questions Régionales et Internationales d'Intérêt Commun.

D'ailleurs, la Chaîne Turque T.R.T a interviewé le Ministre de la Chambres du Gouvernement Fédéral, Hamid Mumtaz, où il a passé en revue l'évolution de la Situation au Soudan et a souligné la Prévalence de la Sécurité et de la Stabilité dans le pays, évoquant l'évolution des Relations entre le Soudan et la Turquie.