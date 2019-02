Burkina Faso: L'Assemblée nationale va financer la construction du siège du CFOP

« Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un certain nombre de partis avec lesquels nous travaillons notamment par leurs représentants c'est-à-dire les députés. Nous avons été portés à la tête du parlement cela fait plus d'une année et nous sommes venus ce matin dans un premier temps pour présenter nos vœux au président de l'UPC et également rendre compte de la participation de ses députés au niveau de l'Assemblée nationale. Dans nos échanges, je lui ai dit clairement quelle était la contribution et la participation des députés de l'UPC. Je ne peux pas nier le fait que ce sont des députés qui ont participé au travail législatif au niveau de l'hémicycle. Nous sommes venus dire merci pour cette participation et inviter encore les députés de l'UPC à travailler davantage au renforcement de la démocratie » a fait savoir M. Sakandé.

A cette même occasion, Alassane Bala Sakandé a annoncé la construction future d'un siège pour le CFOP dont M. Diabré est le premier responsable. « Nous avons pris des engagements au niveau de l'Assemblée d'ériger un siège pour le CFOP parce que nous avons vu les conditions dans lesquelles le CFOP travaille. Nous savons bien que le CFOP est une émanation de l'assemblée et son budget est financé par le parlement. Nous avons jugé utile et nécessaire de permettre à cette institution de la république de travailler dans de bonnes conditions » a déclaré M. Sakandé en précisant que le CFOP n'a pas été « demandeur ».

Zéphirin Diabré a accueilli positivement cette nouvelle en ses termes : «Je suis non seulement heureux qu'il construise ce siège mais j'espère avoir l'occasion de rendre visite à ses camarades et à lui, bientôt dans le cadre d'une alternance puisque ce n'est pas fait pour un individu. Nous sommes dans le cadre de la démocratie et elle rime avec l'alternance. Tôt ou tard, ceux qui sont dans la majorité seront dans l'opposition demain donc faisons en sorte que l'opposition ait un cadre assez adéquat pour travailler» a affirmé Zéphirin Diabré tout en saluant cette initiative qu'il qualifie de « vision éclairée ».