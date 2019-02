Burkina Faso: FESPACO 2019 - La Fondation Joseph Ki-Zerbo expose sur les héroïnes et héros du panafricanisme

Bâtie autour des deux mots clés du thème de ce cinquantenaire, cette exposition selon la Fondation, est une contribution à l'éveil des consciences, l'éveil de la conscience historique, surtout chez les jeunes. Cette exposition de photos et de livres est aussi de nature à éveiller l'attention des cinéastes du monde entier mais également un large public qui s'intéresse au passé et au devenir de l'Afrique.

L'exposition comprend un espace audiovisuel des films documentaires, en lien avec le thème de l'intégration et du développement endogène. Notamment celui intitulé «Joseph Ki-Zerbo. Identités, identités pour l'Afrique», réalisé par Dany Kouyaté, avec des personnalités telles que Elikia Mbokolo, Amadou Makhtar Mbow, Jacqueline Ki-Zerbo, Iba Der Thiam, Alpha Omar Konaré, Anise et André Postel Vinay. Un film qui a reçu le prix spécial de l'UEMOA de l'intégration au Fespaco 2005.

Message à la jeunesse africaine

«L'Afrique a une histoire. L'Afrique, berceau de l'humanité, a enfanté l'histoire. Malgré des obstacles géants, des épreuves majeures et des erreurs tragiques, l'Afrique a illustré notre aptitude au changement et au progrès : notre historicité. Mais celle-ci doit, par la conscience historique, gouverner les trois moments du temps : le passé, le présent et la projection vers l'avenir. L'invocation par nous du passé seul, du passé simple, ne prouve rien pour le présent et l'avenir, alors que la convocation d'un présent médiocre ou calamiteux comme témoin à charge contre nous, peut mettre en doute notre passé et mettre en cause notre avenir. C'est pourquoi chaque Africaine, chaque Africain doit être, ici et maintenant, une valeur ajoutée.»

Un livre au cœur de l'exposition

Les textes qui accompagnent les portraits des héros exposés sont extraits d'un livre intitulé «Des héros, hommages et témoignages» publié par la Fondation Ki-Zerbo pour commémorer ce cinquantenaire. Il a été rassemblé dans cet opuscule, des textes de Joseph Ki-Zerbo concernant des personnalités qui furent ses contemporains. En effet dans ce livre, Joseph Ki Zerbo témoigne et rend hommage à Amadou Hampâté Bâ, Léopold Sédar Senghor, Kwamé N'krumah, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Amilcar Cabral, Julius Nyerere, Cheick Anta Diop, Abdou Moumouni, Ahmadou Dicko. Des héros, des êtres pour qui la vie n'est vécue qu'en fonction d'une vérité qui la transcende et dont le dévouement, par-delà la cause même qu'ils servent, atteste une valeur de portée universelle.

Avec cet opuscule, la Fondation Ki-Zerbo donne ainsi l'occasion de considérer que l'une des grandes urgences pour l'Afrique, c'est d'enraciner sa jeunesse dans un passé, dans une mémoire, une tradition, pour déployer cela vers un futur, un projet, un dessein individuel et collectif. Ce livre donc atteint son objectif, s'il donnait ou redonnait aux plus jeunes d'entre les Africains, le goût de l'excellence, du leadership, de la recherche, de l'imagination, de l'inventivité, de la créativité (... ) Découvrir ou redécouvrir les héros que présente Joseph Ki-Zerbo, c'est libérer l'horizon africain et tracer les voies d'une nouvelle Afrique. En rappel, le thème du Fespaco 2019 est : «Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité.»