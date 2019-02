Angola: L'Union européenne disponible pour financer des organisations de la société civile

Huambo — L'Union européenne envisage de financer des projets d'organisations de la société civile angolaise avec un montant de 65 millions d'euros pour renforcer leur capacité d'intervention.

Cela a été exprimé jeudi dans la province de Huambo par la représentante de l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Áurea Ernestina Dias da Graça Machado, lors de l'ouverture de la formation des organisations de la société civile.

Elle a indiqué que 95 organisations de la société civile avaient été identifiées dans 14 provinces du pays et que leurs interventions visaient principalement à améliorer le bien-être économique et social des familles angolaises.

Áurea Machado, qui est aussi responsable des projets de coopération de l'Union européenne, a déclaré que le financement refléterait directement la capacité accrue de la société civile angolaise à intervenir dans le processus de développement durable et au dialogue politique et économique.

Elle a par conséquent souligné que l'Union européenne était fermement résolue à renforcer et à promouvoir les questions liées au genre, aux droits de l'homme, à l'environnement et au changement climatique, en améliorant la qualité des personnes handicapées, des jeunes, des groupes ethniques et d'autres personnes vulnérables.

Elle a fait savoir que des invitations étaient envoyées chaque année et que de nouvelles propositions de développement sont présentées, dans le cadre d'un soutien direct aux organisations non gouvernementales de la société civile, afin qu'elles soient en mesure de contribuer activement à l'amélioration de la qualité de la vie de la population, tout en devenant les promoteurs de la liberté et de la démocratie.

Sous la devise "Investir dans les gens, la prospérité et la paix", la formation, qui se termine samedi, prévoit la participation de 40 membres d'organisations de la société civile des provinces de Bié, Cuando Cubango et Huambo.

La coopération entre l'Union européenne et l'Angola a plus de 20 ans. Elle a été établie même avant l'adhésion officielle de l'Angola à la 3e Convention de Lomé en 1986.

Cette coopération repose sur un programme indicatif national définissant les prémisses fondamentales et les lignes d'action dans le domaine de la coopération entre les deux parties.

Depuis lors, l'Union européenne soutient le peuple angolais, en particulier les plus vulnérables et les plus touchés par le long conflit armé, notamment par le biais de ses mécanismes d'aide d'urgence.