Afrique: Un nouveau site en six langues pour communiquer avec les autres États africains

Depuis la prise de fonction d'Abdel Fattah al-Sissi comme nouveau président de l'Union africaine, le 10 février à Addis-Abeba, le service d'information de l'Égypte a lancé un nouveau site Web en anglais, arabe, français, swahili et haoussa , afin d'améliorer les relations et la communication avec le reste de l'Afrique.

La langue amharique, l'une des langues éthiopiennes, sera également lancée dans quelques jours.

Selon le journaliste et actuel président du service d'information de l'État, Diaa Rashwan, cité par le site egyptianstreet.com, il s'agit de la plus importante «tentative sérieuse» de communiquer avec les Africains dans leurs langues locales. Il a ajouté que la création de ce site s'inscrivait dans le cadre d'une vaste activité médiatique menée par le service d'information d'État afin d'atteindre les objectifs du pays consistant à renforcer les relations avec le peuple africain, et que cela ne se limiterait pas à la période de la présidence égyptienne de l'Union africaine.

Le portail s'adresse avant tout aux citoyens égyptiens pour leur faire mieux connaître l'Afrique et les relations de l'Égypte avec plusieurs pays africains, ainsi que leurs actualités, leurs cultures, leurs symboles, leurs littératures, leurs économies, leur histoire et leurs civilisations.

Il s'adresse, ensuite, aux peuples africains en leur fournissant des informations sur leur pays dans les langues qu'ils parlent et les relations de l'Égypte avec leur pays, ainsi que sur l'action collective des pays africains tout au long de l'année.

Le nouveau site Web comporte dix catégories qui seront mises à jour, la plus importante étant "Égypte", qui comprend des nouvelles et des informations actualisées du pays, et "Africa today", qui contient des informations importantes sur tous les pays d'Afrique.

La catégorie "Revue de presse" présente les titres quotidiens des journaux, articles et reportages de différents pays africains dans leur langue.

Le site Web comprend également la catégorie "Bibliothèque" qui présente les principales études et recherches scientifiques relatives à l'Afrique publiées dans le domaine des affaires africaines en Égypte et à l'étranger.

La catégorie "Figures africaines" présente le profil de personnages africains emblématiques : Mandela, Gamal Abdel Nasser et les pères fondateurs de la Renaissance de l'Afrique.

Le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, faisait partie des dirigeants des trente-deux États africains qui ont fondé l'Organisation de l'union africaine, aujourd'hui l'Union africaine, le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, aux côtés de l'empereur éthiopien Haile Selassie, Kwame Nkrumah du Ghana, Julius Nyerere de la Tanzanie et Jomo Kenyatta du Kenya,Sékou Touré de Guinée et Kenneth Kaunda de Zambie.