Congo-Brazzaville: Pucette Sassou N'Guesso - « Nous sommes en quête de partenaires pour faire une large diffusion de "La tchoukoumeuse" »

interview

Reçue il y a quelques jours sur le plateau d'Adiac TV, la chaîne web de Les Dépêches de Brazzaville, la directrice générale de l'agence de communication I-Com et auteure de plusieurs ouvrages a une fois de plus souhaité un partenariat efficace avec d'éventuelles institutions et sociétés de la place pour produire et diffuser " La tchoukoumeuse", une bande dessinée instructive pour les jeunes filles.

Il y a quelque temps, paraissait la bande dessinée " La tchoukoumeuse", dans laquelle il est question de la conscientisation de la jeune fille congolaise. Aujourd'hui qu'en est-il ?

Après la parution de cette bande dessinée, nous en avons ensuite fait une version en dessin animé. A cet effet, nous avons l'opportunité de la diffuser dans certains établissements scolaires dans le but effectivement de conscientiser la jeune fille congolaise. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la quête des partenaires susceptibles de nous accompagner dans la production des supports DVD afin de pouvoir faire une large diffusion pour que cette histoire soit finalement vulgarisée et assimilée.

Le terme « tchoukoumeuse » est très péjoratif en lui-même. Ne pensez-vous pas que l'associer à une lecture dédiée aux enfants serait mal interprété ?

Ne nous voilons pas la face devant les tristes réalités de notre société. Ce mot a toujours existé et il est utilisé par les jeunes et les moins jeunes. Bien qu'il soit péjoratif, nous voulons faire le relais d'un quotidien existant. Ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche ou de jouer les prudes pour ne pas choquer certaines personnes. Le choix de « tchoukoumeuse » est pour moi une façon de m'adapter à la société. Mais au-delà du mot, l'histoire relatée dans la bande dessinée est très instructive pour les jeunes filles.

Nous conscientisons la jeune fille sur la vision qu'elle peut avoir de l'avenir et comment s'y prendre pour s'en sortir. Nous l'incitons à se former à un métier et à ne pas se fier à son corps pour subvenir à ses besoins.

Quel est le feedback que vous avez déjà eu depuis la parution de cette bande dessinée ?

Aujourd'hui, je ne peux pas encore me prononcer sur un quelconque retour car, comme je l'ai déjà relevé, nous sommes toujours en quête de partenaires pour pouvoir faire une large diffusion.