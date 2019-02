Afrique: Sportissimo - CAN Egypte 2019 Zimbabwe - Congo - Quitte ou double !

Les observateurs avertis du football congolais s'étonnent du silence radio quant à la préparation des Diables rouges, à quelques semaines de leur denier match de quitte ou double contre les Warriors de Zimbabwe, à Harare, le 19 mars.

Le sujet a été pourtant évoqué récemment par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) lors de son dernier conclave. Mais jusque-là, la préparation au plan local n'est toujours pas amorcée, en attendant que les joueurs de la diaspora, autrement identifiés sous le label de professionnels, ne viennent tomber comme des cheveux dans la soupe quelques heures avant le match pour la jonction avec les locaux. Valdo Candido donne l'impression d'être en chômage déguisé. Depuis le match perdu contre le Liberia sur le score de deux buts à un, les Congolais n'ont pas encore été regroupés en stage bloqué à Kintélé ou ailleurs. Et pourtant, la sélection locale devrait de temps en temps fourbir ses armes, fut-ce pour développer les automatismes dans l'ossature. L'on attend qu'à la sauvette, le moment venu, l'on s'improvise affairiste de la préparation de l'équipe nationale.

Le président de la Fécofoot, Guy Blaise Mayolas, doit être conséquent dans la gestion de l'équipe nationale de football, en rapport au programme d'action fixé dans son projet « Ensemble pour un nouvel élan », à partir duquel il sera jugé à la fin de son mandat. Pour cette préoccupation, il n'est pas indiqué de rater le début. Ce n'est qu'une sonnette d'alarme. Car, le doute continue à être nourri sur les capacités d'encadrement des Diables rouges dans l'aventure de la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Egypte 2019, arrivée à sa dernière journée. Les dernières performances sans éclat des protégés de Valdo Candido ne rassurent point.

Entrés en action lors du match contre les Warriors du Zimbabwe, un dimanche de septembre 2018 au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville plein comme un œuf, les Diables rouges furent contraints au partage d'un but partout, après avoir été menés au marquoir en première mi-temps sur le score d'un but à zéro. C'est au retour de citron comme on le dit dans le jargon du métier que Thiévy Bifouma va égaliser et rétablir l'équilibre entre les deux équipes. Ce dimanche-là, le onze national eut la vie sauve grâce aux maladresses de leurs adversaires. L'équipe alignée par le technicien brésilien n'était pas convaincante et le jeu développé fut décousu, insipide et incolore.

Cette rétrospective démontre à suffisance que cette équipe améliorée peut encore prétendre à la qualification en cas de mauvaise prestation des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) face aux Lions du Liberia, au stade des Martyrs de Kinshasa où ils ne sont plus performants ces derniers temps comme les Diables rouges en déplacement. A l'heure actuelle, toutes ces quatre équipes ont l'égalité des chances d'être en Egypte, du 15 juin au 13 juillet. Une phase finale de la CAN qui se jouera pour la première fois en hiver avec vingt-quatre nations.

Tout est encore donc possible pour les Diables rouges, il suffit que l'équipe soit bien préparée sur tous les plans et d'envoyer au front les joueurs qui seront dans la plénitude de leurs formes. Ce match de clôture de la phase des éliminatoires de la CAN 2019 est ainsi à prendre sur le compte du quitte ou double. Mais Dieudonné Elenga, troisième vice- président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, les Diables rouges battront les Warriors à domicile et se qualifieront pour la phase finale de la CAN Egypte 2019.

Wait and see diraient les Anglophones.