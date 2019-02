Mali: Solidarité - François Hollande en visite officielle au Mali

L'ancien président Français sera ce 15 février à Bamako où il visitera la dernière réalisation de La Chaîne de l'espoir, le Centre cardio pédiatrique André-Festoc ouvert dans cette ville pour les enfants atteints de maladies cardiaques.

L'ancien chef d'Etat français, François Hollande, sera accompagné de Michel Sapin, son ancien ministre de l'Economie, et le professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque de renom. Il est le cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde ainsi que de La Chaîne de l'espoir. Depuis plus de quarante ans, il parcourt la planète pour porter secours aux enfants malades des pays les plus déshérités.

L'on se souvient que le Pr Alain Deloche a effectué une visite de travail à Brazzaville, en 2013, où il a procédé aux premières opérations chirurgicales à cœur ouvert.

Créée en 1994, La Chaîne de l'espoir intervient dans plus de trente pays pour offrir un accès à des soins de haute qualité et à l'éducation aux enfants les plus démunis. Cette ONG opère des petits malades cardiaques venus du monde entier. Chaque année, près de cinq mille vies sont ainsi sauvées grâce à des opérations.