Congo-Brazzaville: Musique - Bouittys-Bouittys en concert ce week-end

Le jeune artiste se produira le 16 février à Pointe-Noire, dans la salle Tchicaya-U'Tam'Si de l'Institut français du Congo (IFC).

Le public ponténégrin aura l'occasion de découvrir le répertoire le plus récent de Bouittys-Bouittys, un artiste à la voix homogène et admirablement contrôlée. Il y a dans son timbre vocal une extraordinaire verticalité, sceau de l'évidence du chant des seuls grands chanteurs. Bien évidemment, le public lui réservera un triomphe mérité à cette soirée. Sérieux dans son travail, Bouittys-Bouittys y met du sérieux dans ses chansons. Ce qui lui permet, d'ailleurs, de transporter son auditoire à travers différentes humeurs et émotions dans de nombreux paysages musicaux.

L'artiste joue avec les airs comme un maestro des grandes symphonies, il y ajoute sans filtre toutes les influences qu'il côtoie, notamment ndombolo, rumba et bien d'autres, tout en faisant éclore et jaillir le son propre à son œuvre. Chanteur et auteur-compositeur, dans son fief, Bouittys-Bouittys jouit d'une notoriété égale à celle d'un artiste de renom.

Aujourd'hui bien que jeune, Bouittys-Bouittys veut aller loin dans sa carrière avec une seule idée en tête : devenir l'un des représentants les plus reconnus de cette nouvelle vague d'artistes compositeurs-chanteurs du pays. Avec le temps, il a appris beaucoup de choses et son savoir-faire, mélangé à son professionnalisme, lui ont donné de l'équilibre comme un oisillon qui a vu ses ailes pousser et se dit prêt à voler.

Né dans une famille de musiciens, ce jeune artiste démarre sa carrière dès l'âge de 17 ans. Il a été d'abord danseur, avant de se consacrer pleinement à la musique. En 2016, il est parti sur un nouveau projet et a fondé son propre groupe. Il bénéficie de l'appui technique et administratif de l'Espace Yaro où il répète et organise régulièrement des rendez-vous publics. Sous l'influence de la rumba et du ndombolo, il affine son style, savant dosage de thèmes traditionnels et urbains.

Notons que ce concert est une occasion pour l'artiste de dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette bataille. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi à l'IFC.