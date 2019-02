Afrique: Coupe africaine de la confédération - L'AS Otoho partage les points avec le Raja à Casablanca

Le club congolais a réalisé un match sérieux, le 13 février, lors de sa première sortie en terre marocaine. Il a tenu en échec le dernier vainqueur de la compétition (0-0), en match comptant pour la deuxième journée.

Le plan mis en place par le coach de l' AS Otoho a bien fonctionné, puisque son club a réussi à partager les points dans les installations de Raja de Casablanca, l'un des favoris du groupe. Cette performance lui replace à la deuxième place, reléguant ainsi à la troisième le club rajaouis même si les deux formations ont le même nombre de points et la même différence de buts.

Le défaut d'efficacité devant les buts de Raja de Casablanca a fait les affaires de la Renaissance sportive de Berkane. Cette formation a su tirer son épingle du jeu en dominant Hassania d'Agadir (2-1) dans un duel 100% marocain.

Elle a pris seule les commandes du groupe A avec quatre points avant d'affronter le Raja de Casablanca, le 24 février, en match comptant pour la troisième journée. Ayant concédé sa première défaite, Hassania Agardir, dernier du groupe avec un petit point, n'a plus droit à l'erreur en recevant l'AS Otoho. Le club marocain va jeter toutes ses forces dans la bataille pour se relancer dans la course. Les Congolais ayant désormais l'avantage psychologique conséquent sur les clubs marocains (aucune défaite en deux sorties) doivent faire plus pour ne pas perdre du terrain face à eux.

Dans le groupe B, le Club sportif Sfaxien a été accroché par Enugu rangers (1-1). Les deux équipes dominent leur groupe avec quatre points chacune puisque Salitas et Etoile du Sahel ont aussi concédé un nul de 0-0 cette fois-ci.

La deuxième journée de la compétition a relancé Asante Kotoko et Nkana dans la course à la qualification. Battues lors de la première journée, ces deux formations ont respectivement dominé Zesco United et El Hilal sur le score identique de 2-1. Dans le groupe D, le Zamalek a été tenu en échec par Hussein Day (1-1). Ce match nul place le club algérien en tête avec quatre points. Les Egyptiens restent derniers avec un petit point. L'autre match du groupe a vu les Angolais de Petro atletico dominer Gor Mahia (2-1) pour revenir à la hauteur de leur adversaire avec trois points.