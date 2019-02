Soudan: Gouvernement - Des procédures judiciaires seront prises contre les appels à la violence

Khartoum — Le Gouvernement a affirmé qu'il prendra les mesures juridiques nécessaires en réponse aux appels à la violence et au terrorisme politique et intellectuelle et au changement par la force.

Un communiqué publié Jeudi par le Ministère de l'Information, des Communications et de la Technologie de l'Information a indiqué qu'il a été suivi ce qui a été diffusé par les chaînes télévisées et les médias sur la conférence de presse tenue Mercredi 13 Février, 2019, au siège du Parti National Umma par les leaders de ce qu'on appelle les ( Forces de la déclaration de liberté et de changement), qui ont ouvertement déclaré au cours de la conférence qu'elles rejettent le dialogue et la réforme et a appelé au renversement du régime par tous les moyens, y compris la violence, et se déclaraient prêtes à l'étape de la violence, et qu'elles portent les conséquences de tout cela.

Le Ministère a réitéré sa condamnation de la violence sous toutes ses formes, soulignant que le Gouvernement continuerait à adopter le dialogue en tant que seul moyen de parvenir à la stabilité dans le pays.

Le Ministère a souligné que les déclarations des leaders politiques devant la conférence de presse prouvaient que les forces politiques qui avaient perdu la publicité et le soutien populaire avaient atteint la phase du désespoir et avaient rejeté le dialogue en tant que moyen pacifique pour résoudre les questions de la patrie et la passation pacifique du pouvoir via les urnes.

Le texte a souligné que le Gouvernement continuera le dialogue en tant que seul moyen de parvenir à la stabilité dans le pays, et continuera à garantir la sécurité de la patrie et de ses citoyens et à relancer la paix et la stabilité.

Le Gouvernement a indiqué qu'il prendrait les mesures juridiques nécessaires pour répondre aux appels à la violence, au terrorisme politique et intellectuel et au changement par la force.

Le Gouvernement a appelé le peuple Soudanais à ne pas répondre aux appels à la violence, à la violation du consensus national et à mettre en danger la sécurité du pays, affirmant que le Gouvernement ferait de son mieux pour sauvegarder la patrie et la sécurité des citoyens et renforcer les liens de la stabilité et de la paix.