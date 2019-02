Congo-Kinshasa: Le poids de deux casquettes

Le mardi 12 février 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu 5ème président de la République démocratique du Congo, une casquette qui pèse du fait de la dimension du pays et de sa population. Il est revenu à Kinshasa, venant d'Addis-Abeba où il a pris part à l'Assemblée générale élective de l'Union africaine avec ses pairs du continent.

Sans préjudice de sa prestation à la Tribune de l'Assemblée de l'Union africaine (UA) en présentant, dans un discours fort applaudi, sa vision du futur du Contient, FATSHI a été élu par ses pairs et autres chefs du gouvernement dans la capitale éthiopienne, siège même de l'organisation panafricaine, deuxième vice-président de l'UA charge de l'Afrique centrale. Une deuxième casquette qui ne pèse pas non plus moins lourde, les deux casquetttes exigeant un long et solide coup, mais aussi de larges épaules pour les supporter.

Car, qui dit Afrique centrale pense à une région du continent où les infrastructures routières, hospitalières, écolières sont soit désuètes, soit inexistantes; où le taux de chômage de jeunes est le plus élevé, pendant que ceux qui travaillent sont mal payés. Sinon, accusent plusieurs mois d'arriérés de salaires, qu'aucun projet prévu par le NEPAD n'a résolu et n'en a même pas décidé les modalités des études de faisabilité. Plus grave, dans certains pays de cette région, foisonnent le trafic de drogue, les tueries sauvages comme dans l'est de la RDC.

Fatshi aura-t-il une baguette magique pour résoudre ces problèmes aussi bien dans son pays que dans l'ensemble de la région. Difficile à Dire.

Ce qui est pourtant certain est qu'il lui faudra, vu le poids de ces deux casquettes, faire des choix. Deux ou trois qu'il pourra conduire à terme durant son mandat, afin de marquer son histoire où il est déjà de plein pieds.