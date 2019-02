Algérie: 38.000 tonnes de clinker exportées vers la Côte d'Ivoire

Annaba — Au total, 38.000 tonnes de clinker produits par la cimenterie Cilas de Biskra ont été exportées jeudi à partir du port d'Annaba vers la Côte d'Ivoire en présence du wali, Toufik Mezhoud, et les responsables de la Société concernée.

Cette opération représente la quatrième expédition de clinker vers l'Afrique de l'Ouest avec un total de 140.000 tonnes de cette matière première qui entre dans la production du ciment, ont indiqué les responsables de l'opération, ajoutant que l'objectif de Cilas pour l'année 2019 est d'exporter 1 million de tonnes de clinker.

La cimenterie Cilas, dont le plan d'exportation repose sur le soutien commercial et logistique de la Société "LafrageHolcim Trading" spécialisée dans le commerce international avec 50% de part de marché de clinker dans le bassin méditerranéen et l'Afrique de l'Ouest, ambitionne d'exporter 2 millions tonnes de clinker en 2020 et plus de 10 millions de tonnes à l'horizon 2021, a-t-on souligné de même source.

Dans le cadre du respect de ses contrats d'exportation et leur multiplication, Cilas affirme, par ailleurs, son engagement à contribuer à la diversification des exportations algériennes hors hydrocarbures et à conforter la qualité du clinker et du ciment algérien, ont-ils ajouté.