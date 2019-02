Algérie: Entrepreneuriat féminin - Signature d'une convention entre le FGAR et la SEVE

- Le Fonds national de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise (FGAR) et l'Association des femmes algériennes cheffes d'entreprises (SEVE) ont signé jeudi à Alger une convention de partenariat afin de faciliter aux PME adhérentes à l'association l'accès au financement bancaire.

"L'objectif de cette convention cadre est de permettre aux PME membres de la SEVE un accès plus facile au financement bancaire", a affirmé le directeur général du FGAR, Khaled Abderraouf, à l'issue de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée en marge d'un séminaire sur l'évolution de la femme cheffe d'entreprise dans la région Afrique du nord et le Moyen Orient (MENA), en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Selon les chiffres communiqués par M. Abderraouf, le Fonds a accompagné depuis 2014 à ce jour 2.400 projets PME dont seulement 120 projets d'entreprenariat féminin. Un chiffre qu'il juge "très faible" par rapport à certains pays de la région MENA tel la Tunisie ou ce taux avoisine 30%.

Soulignant l'utilité du FGAR, il a expliqué que le Fonds répond à une problématique liée à l'accès des PME au financement bancaire du fait que les banques ne peuvent pas financer un projet sans garantie.

"Le plus grand problème rencontré par les PME c'est l'accès au financement bancaire, car généralement les banques exigent des garanties réelles que les porteurs de projets n'ont pas, mais grâce au FGAR, qui se porte garant auprès des banques, les chefs d'entreprises pourront espérer avoir leur financement bancaire", a-t-il fait valoir.

Il a précisé que le FGAR est conventionné avec toutes les banques publiques et privées et qu'en cas d'échec du projet, la banque sera remboursée, assurant par ailleurs que sur les 120 projets accompagnés, 95% ont réussi et les femmes n'ont pas eu de problèmes pour le remboursement de leurs crédits bancaires.

A travers la convention, le FGAR s'engage dans le cadre des demandes de garantie formulées par les PME adhérentes à l'association, sollicitant des crédits d'investissement, à octroyer une garantie financière et leur prodiguer les conseils et les orientations nécessaires à la maturation au ou au montage financier des projets.

Le financement bancaire peut atteindre 100 millions de dinars pour les projets PME qui sont en phase de la création et jusqu'à 250 millions de dinars pour extension des projets déjà existants.

"On veut accompagner les femmes cheffes d'entreprises, en leur délivrant l'offre de garantie dans des délais ne dépassant pas cinq jours après le dépôt de leur dossiers auprès du Fonds", a-t-il promis.

Afin de faciliter le développement et la pérennisation des projets bénéficiant de la garantie, le premier responsable du FGAR a fait part d'un travail de sensibilisation que le Fonds compte lancer en collaboration avec l'association SEVE.

"Des journées d'information seront organisées à travers plusieurs wilayas du pays notamment celles des zones reculées pour vulgariser le dispositif du FGAR auprès des PME gérées par les femmes", a-t-il fait savoir ajoutant que l'objectif de ce travail d'information est de toucher le maximum de femmes entrepreneuses et les faire bénéficier des avantages offerts par le Fonds.

"La convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de collaboration entre le fonds et les différents acteurs économiques et administratifs ainsi que les organisations patronales œuvrant dans le secteur de la PME", a-t-il enfin conclu.

Selon les chiffres du Centre national du registre de commerce, le nombre de PME gérées par des femmes en Algérie avoisine les 150.000 entreprises sur un totale de 1,3 millions de PME existantes.