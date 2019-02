Algérie: Des filières de l'économie circulaire et de la valorisation des énergies renouvelables en 2019

Alger — La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a fait état, jeudi à Alger, du programme tracé par son secteur pour l'année 2019, axé essentiellement sur la création et l'organisation de filières de l'économie circulaire, de la valorisation des énergies renouvelables, outre la classification et l'aménagement des aires protégées.

S'exprimant à l'ouverture d'une rencontre nationale des cadres du ministère, des directeurs et inspecteurs de wilayas relevant du secteur de l'environnement, placée sous le thème "Evaluation de la performance et amélioration des services publics de l'environnement et des énergies renouvelables", Mme Zerouati a passé en revue le programme de son secteur au titre de l'année 2019 axé essentiellement sur la création et l'organisation des filières de l'économie circulaire et des énergies renouvelables, ainsi que sur la classification et l'aménagement des aires protégées.

L'année en cours verra la tenue d'Assises nationales de l'économie circulaire, l'organisation du 2e Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables et la 2e édition du prix du président de la République pour la ville verte, a-t-elle ajouté.

Mettant en avant l'importance d'actualiser et d'élaborer de nouveaux textes juridiques et réglementaires à l'effet de développer le secteur de l'environnement, Mme Zerouati a rappelé la promulgation de 46 textes réglementaires en 2018 relatifs à la gestion des déchets, aux établissements classés, aux bureaux d'étude, à la biodiversité, aux aires protégées ainsi qu'aux espaces verts.

Pour l'année 2019, le ministre a annoncé le lancement de l'opération "Vague bleue" à travers les 14 wilayas côtières à partir du mois de mars prochain, une campagne de nettoyage des plages algériennes, a-t-elle expliqué.

Outre le lancement d'un projet de gestion intégrée des déchets dans la wilaya de Constantine, la ministre a cité également, pour l'année en cours, l'entame d'une étude sur la valeur économique des écosystèmes, le renforcement du système de lutte contre la pollution de la mer à travers le dispositif "Tel Bahr" devant être renforcé par des sessions de formation et doté de différents moyens et équipements nécessaires.

Elle a annoncé, par ailleurs, des actions de valorisation et d'aménagement des zones frontalières mettant en exergue, à ce propos, l'importance de la redynamisation du projet "Parc de l'amitié" entre l'Algérie et la Tunisie.

Par ailleurs, le ministre a tenu a souligner que cette rencontre intervient dans un contexte de nouveaux défis, complètement différents des précédents, soutenant qu'il était impératif de faire évoluer l'Environnement de l'approche de protection à la celle de la valorisation économique.

Pour la ministre, cette réunion est une importante halte d'évaluation et un atelier pour exposer les résultats et définir les perspectives à même de booster les mécanismes de mise en oeuvre prévus, comme les stratégies nationales et les plans d'action arrêtés dans les différents créneaux du secteur de l'environnement.

La réunion a vu la participation des responsables du secteur, des inspecteurs régionaux, des directeurs exécutifs des 48 wilayas et des directeurs des établissements publics sous tutelle.