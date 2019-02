Nigeria: La Suisse a oeuvré à la prévention des violences en vue des élections présidentielles au Nigéria

communiqué de presse

Berne, Suisse — - En signant l'Accord de paix d'Abuja, les principaux candidats ont réaffirmé aujourd'hui leur volonté de favoriser un climat pacifique en vue du scrutin présidentiel et lors de la période post-électorale. La Suisse félicite l'ensemble des acteurs politiques signataires et les appelle à le respecter. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à la demande des acteurs nigérians concernés et en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux tels que la Kofi Annan Foundation, a apporté expertise technique et soutien financier à cette initiative de prévention des violences électorales.

Dans le but de réduire les tensions électorales, le DFAE a soutenu le National Peace Committee (NPC), un collectif nigérian présidé par l'ancien chef d'Etat Abdulsalami Abubakar réunissant hommes d'Etat, leaders traditionnels et membres de la société civile, qui œuvre depuis plusieurs mois auprès des acteurs politiques. Le NPC a organisé la cérémonie de signature de l'Accord de paix d'Abuja, qui s'est tenue aujourd'hui dans la capitale nigériane en présence de hauts représentants de la Suisse, de l'Union européenne et de l'ONU.

La Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE est en contact étroit avec le NPC depuis avril 2018, quand elle a invité une délégation de hauts représentants nigérians à Genève pour échanger avec des experts électoraux, des diplomates et des médiateurs internationaux. En accompagnant le travail du NPC, le DFAE a appuyé les efforts visant au maintien d'un dialogue entre les différentes parties prenantes du processus électoral. Le soutien financier de la Suisse à cette initiative se monte à un peu plus de 180'000 CHF.

En 2015, le NPC, déjà soutenu par la Suisse, avait joué un rôle décisif pour permettre la première alternance démocratique du pays sans effusion de violences. Depuis plusieurs années, la Suisse, par son travail de soutien et d'expertise technique, s'engage pour la promotion civile de la paix, des droits de l'homme et de la démocratie au Nigéria. L'aide humanitaire, le recouvrement des avoirs, le partenariat migratoire et la coopération économique illustrent également les excellentes relations bilatérales entre la Suisse et le Nigéria.

SOURCE Département fédéral des affaires étrangères, Suisse