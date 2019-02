Mali: La semaine des énergies renouvelables prévue du 19 au 23 février

Bamako, la capitale malienne abrite du 19 au 23 février, prochain, la semaine des énergies renouvelables. Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie malienne (Lejecom), la Semaine malienne des énergies renouvelables est organisée par l'Agence des énergies renouvelables du Mali (Aer-Mali) et le ministère de l'Énergie et de l'Eau, au nom du gouvernement malien, dans le cadre du Projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali (Paperm), en partenariat avec la Banque africaine de développement, les Fonds d'investissements climatiques à travers leur programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu et le Fonds des énergies durables pour l'Afrique.

Objectif : promouvoir les investissements dans le secteur des énergies renouvelables au Mali. Cette rencontre, explique-t-on, s'adresse aux investisseurs et industriels au Mali, dans le but de répondre aux besoins en énergies renouvelables de la population et du secteur industriel, nécessaires pour développer l'économie, favoriser la création d'emplois et préserver l'environnement tout en réduisant les impacts négatifs du changement climatique.

Ouverte au grand public, elle accueillera des représentants du secteur privé comme d'institutions locales, nationales, régionales et internationales, des industriels, des investisseurs et autres décideurs, pour les sensibiliser aux avantages nombreux qu'offrent les énergies renouvelables, leurs usages et les technologies y afférant,

et ainsi mettre en lumière les impacts socio-économiques qu'elles entraînent.

Au programme de cette semaine, les investissements dans le solaire, la biomasse, les biocarburants, l'éolien, l'efficience énergétique et la micro-hydroélectricité figurent en bonne place, avec une quarantaine de stands d'entreprises (nationales et internationales) à la pointe du développement énergétique durable, la présence d'organismes nationaux, bilatéraux et multilatéraux actifs dans la facilitation et la promotion de ces domaines ou dans le déploiement à plus grande échelle des énergies renouvelables.

Au fil de la Semaine, cinq conférences thématiques réuniront différents experts en énergies renouvelables présents au Mali et dans la région.