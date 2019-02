Afrique de l'Ouest: La mise en œuvre des réformes de l'UEMOA atteint 77% en 2018

Le taux de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA au Mali est passé de 62% à 77% entre 2017 et 2018, soit une progression de 15 points, a déclaré le Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, lors de l'ouverture de la session politique de la 4e Revue annuelle des reformes, politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA.

La 4e Revue annuelle des reformes, politiques, projets et programmes de l'UEMOA au Mali se tient après les travaux des experts qui ont eu lieu du 15 au 19 à Bamako. La Commission de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) a passé en revue, avec le gouvernement malien, les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des programmes et projets communautaires.

A ce sujet, M. Abdallah Boureima a annoncé qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018 le Mali affiche un taux satisfaisant de mise en œuvre des reformes de 77% contre 62% en 2017. «Soit une forte progression de 15 points», a précisé le président de la Commission de l'UEMOA.

Quant au ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé , il a félicité l'ensemble des experts nationaux et ceux de l'UEMOA pour leurs remarquables contributions qui ont permis l'évaluation du Mali. Dr. Boubou Cissé a par ailleurs rappelé les résultats enregistré par le Mali à la suite de la revue pour l'année 2017. « Le taux moyen de mise en œuvre des réformes s'affichait à 62,04 % et celui de l'indice moyen de performance des programmes et projets s'établissent à 62% », a-t-il indiqué.

Il ajoute par ailleurs que des dispositions diligentes seront prises, pour lever toutes les contraintes et autres difficultés qui ont pu impacter la mise en œuvre de certains projets et réformes. Aussi, le ministre malien de l'Economie et des Finances a demandé à la Commission de prendre en charge les recommandations formulées à son endroit afin de favoriser la mise en œuvre des projets et réformes.

La Revue annuelle des reformes, politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA, adoptée en 2014, est un instrument de mesure et d'évaluation du niveau d'engagement des Etats membres sur les objectifs de l'intégration régionale.