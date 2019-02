Burkina Faso: Bala aux sièges de l'UPC et du CDP - Echange de civilités entre politiciens

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a rendu des visites de courtoisie aux deux principaux partis de l'opposition : il s'agit de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) et du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), auxquels il a présenté ses vœux du nouvel an. C'était le jeudi 14 février 2019 à Ouagadougou.

Dans le cadre d'une visite de courtoisie et pour présenter ses vœux du nouvel an, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a rendu visite aux présidents des deux partis de l'opposition. Parmi les 127 députés de l'Assemblée nationale, on compte 33 de l'UPC et 18 du CDP. A écouter le premier responsable de la représentation nationale, Alassane Bala Sakandé, ils sont allés présenter leurs vœux au président de l'UPC, Chef de file de l'Opposition, Zéphirin Diabré, à Eddie Komboïgo, président du CDP, et à tous les membres de leurs directions. Pour lui, il est bon de rencontrer les responsables de ces deux partis pour leur rendre compte de la participation de leurs élus aux activités de l'Assemblée nationale. « Nous avons bénéficié de leur accompagnement depuis que nous sommes au perchoir, et avons jugé utile de passer leur dire merci pour leur contribution à l'édification de la démocratie », a soutenu Alassane Bala Sakandé.

Il a ajouté que ce fut une occasion propice pour les informer de la construction du siège du Chef de file de l'opposition (CFOP) sur l'initiative de l'Assemblée nationale. A l'issue de la visite, l'hôte du jour a expliqué que les deux partis sont une émanation de l'Assemblée nationale, que leur budget est fourni par celle-ci et qu'ils ont jugé bon d'ériger un bâtiment digne de ce nom pour le CFOP afin qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il a invité les députés des partis politiques à continuer de collaborer avec l'Assemblée nationale, car la finalité est le bien-être de la population. Son souhait est que chacun apporte sa pierre à la construction de la nation, même dans la divergence politique. Il a déclaré que les visites vont se poursuivre aux sièges des autres partis qui ont une représentation à l'Assemblée nationale avec la famille politique.

Dans la convivialité et une ambiance bon enfant, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a dit être heureux de recevoir le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est une marque de considération et une démarche républicaine. En retour, il lui a réitéré les mêmes vœux de bonheur à lui et à l'ensemble de l'institution qu'il dirige. Il a loué le travail qu'ils abattent tous les jours pour le bonheur de la population, car bien qu'étant issu de la majorité, il a eu la hauteur d'esprit d'aller vers les composantes de l'opposition. Comme l'espoir est permis, le président de l'UPC, confiant, a détendu ses hôtes en indiquant qu'en 2020, il va rendre visite à son tour au président Alassane Bala Sakandé et à ses camarades dans les nouveaux locaux du siège du CFOP par suite de l'alternance au pouvoir.

Même son de cloche du côté du président du CDP : Eddie Komboïgo a remercié le président de l'Assemblée nationale pour sa visite au siège de leur parti. « J'apprécie la démarche, car il est venu nous rendre compte de la participation des élus du parti », a-t-il martelé. Dans la fraternité, M. Komboïgo a mentionné qu'il est normal que son hôte soit venu vers leur parti d'autant plus que c'est un jeune président qui connaît son parti d'origine, le CDP.

Selon lui, il a tout appris au CDP et est aujourd'hui dans une autre formation politique, donc c'est un transfert de technologie qu'il apporte à son parti. « Nous osons croire que ses aînés vont lui permettre de transmettre son savoir et son savoir-faire parce que sa réussite à l'Assemblée pourrait déteindre sur son parti, et s'il y arrive, c'est le Burkina qui gagne », a-t-il noté.

Par ailleurs, il a souligné qu'ensemble, ils ont abordé notamment la vie du Parlement et sont revenus sur le Code électoral, dont le vote n'aurait pas suivi tout le processus. A son avis, la Constitution dit qu'il fallait un consensus, mais ledit consensus a été bâclé.

Pour détendre l'atmosphère, le président du CDP, Eddie Komboïgo, n'a pas manqué de louer son hôte pour son anticipation à vouloir construire le siège du CFOP. Selon lui, ils savent qu'ils vont revenir au CFOP en 2021. (Rire dans la foule). « Il faut que le président commence à construire leur maison », a-t-il conclu.