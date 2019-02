Congo-Kinshasa: [L'ultime secret de la lecture] Jean-Gilbert Mwamolanda - « la bibliothèque complète 40% du savoir acquis dans l'auditoire »

«La rencontre entre l'étudiant et son livre dans une bibliothèque universitaire», tel a été le thème au centre d'une matinée d'éveil culturel, tenue à l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP/Mbandaka. Celle-ci était animée par le Chef des travaux, Jean-Gilbert Mwamolanda qui, dans son plaidoyer, exhorte les étudiants sur l'utilité de la lecture. A l'en croire, la culture du livre revêt d'immenses surprises favorables. Il conseille, pour ce faire, aux scientifiques de tout acabit, de fréquenter régulièrement la bibliothèque afin d'enrichir leur savoir.

Dans son argumentaire, Jean-Gilbert Mwamolanda soutient que la bibliothèque est une meilleure source d'intelligence que mille Professeurs d'Universités. Et d'ajouter que la lecture alimente la mémoire et ouvre l'esprit à la découverte. Mais, fort malheureusement sur terrain, le constat est amer. Ce CT fait savoir que bon nombre des Jeunes ne fréquentent plus les bibliothèques et librairies. Ce qui explique, selon lui, le faible niveau des étudiants et des élèves.

Ayant remarqué la non-maîtrise de la langue française par les étudiants, et par souci de relever le niveau de jeunesse, il exhorte les scientifiques à fréquenter régulièrement la bibliothèque, afin de remonter la pente et s'enrichir en connaissances. Car, estime-t-il, la bibliothèque complète 40% du savoir acquis dans l'auditoire ; et la langue française est importante pour les étudiants qui sont des futurs cadres du pays.

Pour sa part, le Professeur Oscar Lowenga, dans son exposé a présenté la langue française comme un outil de communication. L'accent a été plus mis sur l'utilité de la maitrise de cette langue car, pour lui, le français est dynamique. M. Tathy Bikamba, bibliothécaire de cette institution et Chef des travaux a, à son tour, montré aux étudiants l'importance de la bibliothèque. Celle-ci est un cadre idéal où ces futurs cadres peuvent s'enrichir en connaissances, estime-t-il.