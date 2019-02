Mali: Les agents financiers en grève

On peut dire qu'il ya un malaise certain au niveau de l'administration malienne. La Coordination des comités syndicaux de la direction administrative et financière (DAF), des directions des ressources humaines (DRH), des Cellules de planification et de statistiques (CPS) et des directions financières et du matériel (DFM) de la Primature, et des départements ministériels observe depuis lundi matin une grève de 10 jours. Cette action syndicale fait suite à une série de grèves déjà observées par les responsables syndicaux des agents financiers de l'Etat du Mali.

Après 48 heures de grève, 72 heures, 5 jours et 4 jours, la Coordination a déposé sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique, Chargé des Relations avec les Institutions un 5ème préavis de grève de dix jours, allant du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019.

La Coordination des comités syndicaux de la DAF, des DRH, des CPS et des DFM de la Primature, et des Départements ministériels exige la relecture du Décret N°2018-0541/P-RM du 05 juillet 2018 (sélectif), accordant des avantages à certains, afin qu'il soit en intégralité élargi à l'ensemble du personnel des services.

Les grévistes demandent l'augmentation de la prime de sujétion pour risque à 25% du salaire ; l'élargissement intégrale des dispositions du décret N° 2018-0653/P-RM du 08 août 2018 aux personnels des DRH et des départements ministériels.

Selon une source proche du ministère du Travail et de la Fonction publique, cette grève fait suite à la non-tenue de la réunion de la Commission de conciliation. Cette Commission est composée de quatre membres et assistée par les représentants du ministère du Travail et de la Fonction publique n'a jamais siégé. Créée par l'Arrêté N° 4604/MTFP-SG du 31 décembre 2018 avec pour mission la gestion du préavis, elle devait tenir sa toute première réunion le 20 décembre 2018.