Cote d'Ivoire: Affaire immeuble effondré à Yamoussoukro - Une information judiciaire ouverte contre le député d'Adzopé

Braman Koné, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, a tenu un point de presse, le mardi 12 février, à son cabinet, relatif à l'effondrement d'un immeuble à Yamoussoukro, le 13 juin 2018, qui avait causé la mort d'une dizaine de personnes et fait 19 blessés.

Avant de faire le point sur l'enquête, le chef du parquet de Bouaké a précisé qu'une information judiciaire est ouverte contre Séka Atsé Camille, ingénieur des travaux publics, par ailleurs député d'Adzopé, cité dans l'affaire.

« Selon des témoignages sérieux et concordants, il est le concepteur du plan de l'immeuble. C'est lui qui déterminait les dimensions et la profondeur des fouilles. Il choisissait les sections de fer à utiliser pour les travaux et réalisait des esquisses de croquis à main levée qui servaient de bases de travail aux ouvriers », a-t-il révélé.

Poursuivant, le procureur de la République a tenu à informer l'opinion nationale que le nommé Kouassi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment et dame Rosalie Amin Cho Yoboué, propriétaire dudit immeuble ont été interpellés. Ils ont été déférés au parquet près la section du tribunal de Toumodi où ils ont été inculpés pour des faits de non-respect des règles régissant le permis de construire, d'homicides et de blessures involontaires.

Face à ces charges qui pèsent sur eux, ils ont été jugés le 31 janvier 2019 et condamnés conformément à la loi. Si l'on en croit le Procureur Braman Koné, ils ont écopé chacun de 36 mois d'emprisonnement ferme, d'un million de F Cfa d'amende pour les faits d'homicide et de blessures involontaires et 200 000 F Cfa d'amende pour les faits de non-respect des règles régissant le permis de construire.