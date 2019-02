Mali/Cote d'Ivoire: CAN juniors 2019 - Le Mali et le Sénégal en finale

L'affiche de la finale de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can juniors) 2019 est connue.

Le Mali et le Sénégal seront aux prises dimanche prochain dans une finale inédite, au stade Seyni Kountché de Niamey. Les deux équipes ont battu en finale le Nigéria et l'Afrique du sud. Les Aiglons du Mali, considérés comme des challengers face au Nigeria, ont eu recours à l'épreuve des tirs au but (4-3) pour venir à bout de leur adversaire. Au temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (1-1).

Dans la deuxième demi-finale, le Sénégal s'est imposé, sur la plus petite des marges face à l'Afrique du sud (1-0). Le Mali et le Sénégal se retrouvent donc en finale avec pour ambition de remporter leur premier trophée dans la compétition. Le Sénégal disputera sa 3e finale après avoir perdu celles de 2015 et 2017.

Les Maliens eux retrouvent ce stade de la compétition, après 1989, où ils avaient échoué sur la dernière marche contre le Nigeria. Il faut rappeler que les deux finalistes sont issus du groupe A se sont affrontés lors de la première journée. Les Sénégalais avaient pris le meilleur sur leur adversaire (2-0).

Lopy, N'Daw, Diallo, Bodji, Niang et autres partent donc favoris face aux Aiglons. Les quatre demi-finalistes de la compétition sont qualifiées pour la coupe du monde des juniors qui aura lieu en Pologne, du 23 mai au 15 juin 2019.