Madagascar: Football - " L'organisation des élections ne devra pas impacter la préparation de la CAN » dixit Tinoka Roberto

Le regroupement à domicile des Barea est prévu au début du mois de juin.

C'est l'un des sujets qui attirent l'attention des férus du ballon rond malgache. Les membres au sein du comité de normalisation conduite par Atallah Béatrice ont effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, hier. Cette rencontre arrive à point nommé surtout après la grogne des joueurs et des acteurs du football sur la préparation du match retour contre le Sénégal au mois de mars, et surtout de la CAN prévue se dérouler dans cinq mois en Egypte. « Nous sommes habitués à écouter les rumeurs et il est temps de mettre les choses au clair », a expliqué le locataire de la place Goulette. Et lui de continuer « 59 ans après l'indépendance que nous allons disputer la CAN.

Cela ne devra pas laisser inaperçu. Nous allons travailler ensemble pour trouver de solutions sur les problèmes au sein de la fédération ». Un comité conjoint sera mise en place qui verra la participation des représentants du ministère et du comité de normalisation. Cette participation à la CAN est historique pour la Grande Ile. Dans le cadre de la vision du président Andry Rajoelina, les footeux et surtout les joueurs ne doivent pas s'inquiéter sur la préparation de la CAN. Il a été discuté lors de cette rencontre que le regroupement des Barea à domicile est prévu au début du mois de juin. « Nous lançons un appel à toutes les parties prenantes pour trouver une solution rapide. Un club de supporteurs et de partenaires sera à constituer pour récolter les fonds nécessaires à la participation à la CAN » a indiqué, Atallah Béatrice.

Le coach des Barea, Nicolas Dupuis signera son contrat avec le comité de normalisation ce 26 février. Sur l'organisation de l'élection, le comité de normalisation étudie actuellement sur les litiges et les problèmes de quelques ligues. Ce jour, le comité rencontrera la ligue de Bongolava. Avant l'organisation de l'élection fédérale, le code électoral sera révisé. La mission de ce comité prendra fin le 12 mai avec l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante de la FMF.